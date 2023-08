Trójmiasto od dłuższego czasu należy do najbardziej pożądanych lokalizacji mieszkaniowych w Polsce. Jak wynika z raportu firmy doradczej JLL, dotyczącego sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych w II kwartale 2023, w samym Trójmieście w tym czasie do oferty weszło aż o 127% mieszkań więcej niż w poprzednim kwartale, a popyt nie maleje. Na fenomen posiadania mieszkania w Gdańsku, Gdyni czy Sopocie bez wątpienia wpływają wymarzone warunki, służące wypoczynkowi i atmosferze relaksu. Nie ma w Polsce innych tętniących życiem miast, gdzie w zaledwie kilka minut można przenieść z nadmorskiej plaży do lasu. Jednak chyba najważniejszym powodem dobrego życia tutaj jest właśnie doskonale rozwinięta tkanka miejska z pełną infrastrukturą w pobliżu. Ostatnio w mediach life-style można było przeczytać o decyzji jednego z najpopularniejszych polskich aktorów, dotyczącej sprzedaży domu na Mazurach. Decyzję uzasadnił swoim wiekiem i koniecznością bliskości dostępu do służby zdrowia w nagłym wypadku. I często tak się dzieje, że nasze drugie domy, położone w otoczeniu niezwykłej przyrody, niestety oddalone są właśnie od tego wszystkiego, co w mieście jest w zasięgu ręki. Co daje poczucie bezpieczeństwa.

Smolna Sopot położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Ustronna lokalizacja sprawia, że mieszkańcy mogą cieszyć się bliskością natury i oddaleniem od epicentrum kurortowego życia – leśne tereny rekreacyjne zaczynają się już na ulicy Smolnej. Z drugiej strony, w zasięgu spaceru mają pełną infrastrukturę miejską oraz dostęp do wszelkich sopockich atrakcji, w tym molo i plaży. Tym samym to kolejny zespół mieszkaniowy, sygnowany przez Invest Komfort, który w pełni i świadomie realizuje jeden z kluczowych elementów wygodnego życia. „Smolna Sopot powstała z myślą osobach, które chcą w pełni korzystać z uroków życia w Trójmieście” – mówi Norbert Miętki z Invest Komfort. „To jedna z niewielu nowych inwestycji mieszkaniowych w Sopocie. Niezwykle rzadko zdarza się, by spokój oraz sąsiedztwo morza i lasu łączyły się z bliskością metropolii, oraz najwyższej klasy architekturą tak harmonijnie jak tutaj. To zdecydowanie klimatyczne miejsce, które karmi wszystkie zmysły” – dodaje.

Podobnego zdania są również goście, którzy pojawili się podczas Dni Otwartych, zorganizowanych w czerwcu. Korzystając z bardzo wysokiej frekwencji, Invest Komfort zaprosił odwiedzających inwestycję do udziału w badaniu konsumenckim, dotyczącym decyzji zakupowych, jak również preferencji w kwestii funkcjonalności samego apartamentu. „Wszelkie opinie naszych potencjalnych i przyszłych klientów to niezwykle ważne źródło budowania kolejnych konceptów mieszkaniowych. Cieszę się, że oczekiwania badanych, dotyczące układu mieszkań, wykończenia części wspólnych czy zastosowanych udogodnień, w pełni pokrywają się z naszym myśleniem o stworzeniu możliwie najbardziej komfortowego miejsca, które później zostanie zmienione w dom” – podkreśla Tomasz Kosakowski dyrektor sprzedaży Invest Komfort.

W badaniu ponad 30% respondentów wskazało lokalizację osiedla jako najważniejszy czynnik zakupowy. Kolejnych 9,5% doceniło sąsiedztwo lasu, a 7,5% otaczającą zieleń. Blisko 20% wskazało na markę dewelopera i jej rozpoznawalność. Co ciekawe – zdecydowana większość, bo aż 77% biorących udział w wywiadach konsumenckich, wyraziła chęć przeprowadzki i zamieszkania na Smolnej. Trudno się dziwić. Urok kompleksu jest niepowtarzalny! Założeniem osiedla było wykreowanie atmosfery pełnej prywatności i spokoju jako przeciwwagi dla tętniącej życiem aglomeracji oraz pełnego zabytków i wizualnych bodźców centrum Sopotu. Koncepcyjnie apartamenty Smolna Sopot łączą skandynawski minimalizm z dalekowschodnią filozofią współistnienia domu i przyrody. W rezultacie mieszkańcy otrzymują osiedle, konsekwentnie utrzymane w oszczędnym formalnie designie. Dominują tu ekologiczne materiały elewacyjne, naturalna kolorystyka i klarowne rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne. Na budynkach zastosowano rzadko spotykaną w europejskiej kulturze elewację oraz wykończenie ścian w częściach wspólnych z drewna palonego tradycyjną japońską metodą Shou Sugi Ban. Dla spotęgowania efektu synchronizacji z naturą wprowadzono zielone płaskie dachy oraz liczne naturalne materiały i detale wykończeniowe – np. w klatkach schodowych zastosowano kamień i szlachetne drewno.

Na inwestycję składa się 6 budynków, usytuowanych w sposób maksymalizujący „przestrzenny oddech” dla każdego z mieszkań. Posiadają od czterech do pięciu kondygnacji nadziemnych; ich wysokości wynoszą od 13 do 16 m. Oferują 97 mieszkań o powierzchni od 43 do 121 mkw. Mieszkańcy do dyspozycji mają parking podziemny na 124 samochody oraz komórki lokatorskie. Mieszkania wyposażone są w balkony, tarasy (górne kondygnacje) lub ogródki na parterach.

Dla mieszkańców Smolnej przygotowano liczne udogodnienia. Zgodnie z preferencjami, wynikającymi z badania, gdzie aż 83% respondentów oczekuje kompleksu fitness z saunami, deweloper przygotował wkomponowaną w zieleń strefę SPA. Specjalną część rekreacyjną otrzymały też dzieci. To ważne przy zakupie aż dla blisko 57% respondentów. Co więcej – teren między budynkami został wyłączony z ruchu samochodowego – wjazd do garażu podziemnego znajduje się na niższej kondygnacji, dzięki czemu przestrzeń osiedla pozostaje oazą spokoju i bezpieczeństwa. Komfortowa część służąca relaksowi została wzbogacona o strefę coworkingową, a miłośnicy aktywnego wypoczynku otrzymali warsztat, myjnię rowerową oraz… wannę dla psów.

Przeprowadzka na Smolną może więc być ukoronowaniem marzeń o domu zatopionym w zieleni, ale kilka minut od centrum jednego z najpiękniejszych miast w Polsce, w którym żyje się najlepiej.

Więcej informacji można znaleźć na stronie smolnasopot.pl