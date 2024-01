Sprzedaż nowych mieszkań na 7 głównych rynkach w Polsce wyniosła 54 338 w 2023 r., wynika z danych Otodom.

Jednocześnie deweloperzy wprowadzili do sprzedaży 43 718 lokali. W efekcie oferta mieszkań na przestrzeni ubiegłego roku spadła o ok. 10 tys. do ok. 39 tys. na koniec grudnia.

"Tylko w jednym miesiącu ubiegłego roku - listopadzie - było więcej mieszkań wprowadzonych do sprzedaży niż sprzedanych" - podkreśliła Katarzyna Kuniewicz z Otodom Analytics podczas prezentacji.

Zwróciła też uwagę, że wśród miast tylko Łódź odnotowała w ub.r. wyższą liczbę wprowadzeń mieszkań na rynek, niż sprzedaż.

Ceny mieszkań na głównych rynkach pierwotnych wzrosły r/r w przedziale od 8% (Katowice) do 25% (Trójmiasto). Na rynku wtórnym wzrost cen wyniósł od 14% (Katowice) do 27% (Kraków).

Dane uwzględniają rynki w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Trójmieście, Poznaniu, Łodzi i Katowicach.

