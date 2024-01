Minister rozwoju i technologii Krzysztof Hetman zapowiedział nowy program dopłat do rat kredytów mieszkaniowych. Pan jako przyszły wiceminister w tym resorcie nie wiedział nic o pracach nad tym projektem. Jak to możliwe?

Zapowiedziany program jest propozycją. Minister mówił, że będą organizowane jeszcze konsultacje społeczne. Zakładam, że jak zostaną spełnione wszystkie formalności związane z moim powołaniem, usiądziemy i będziemy o tym pomyśle jeszcze rozmawiać. Jedno jest pewne – wszystkim koalicjantom zależy, by rozwiązać problem mieszkaniowy w naszym kraju. Być może będziemy ten cel realizować różnymi metodami. Obecnie jest to propozycja zbliżona do tej, jaką znamy z programu wyborczego Polskiego Stronnictwa Ludowego. I jak się domyślam, cała ta sytuacja wynika z tego, że program trzeba realizować.

