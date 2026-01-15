Na dobre rozkręca się deweloperski biznes Roberta Lewandowskiego. Słynny piłkarz wszedł do spółki z inwestorem Danilo Djurovicem tworząc Monting Development. O nowym biznesie było głośno jesienią ubiegłego roku, gdy deweloper ogłosił budowę luksusowego apartamentowca z pierwszym w Polsce prywatnym schronem. Na tym plany się nie zatrzymały.

Lewandowski buduje w Warszawie. Działka po słynnym „fortepianie”

Monting pod koniec 2023 roku wylicytował słynną działkę na warszawskim Ursynowie. To pozostałość po niedoszłej galerii handlowej nazywanej „Ursynowskim fortepianem”. Projekt z lat 90. nigdy nie został ukończony, a po wielu latach bojów prawnych miastu udało się odzyskać działkę. Krótko później trafiła na licytację.

Spółka Lewandowskiego i Djurovica zlicytowała ją za 82,2 mln zł, przy cenie wywoławczej wynoszącej 33 mln. Następnie rozpoczęła prace przygotowawcze do budowy. Teraz ogłoszono przedsprzedaż mieszkań. Jak ustalił „Forsal” spółka nie ma jeszcze prawomocnego pozwolenia na budowę, ale liczy, że wkrótce uda się je pozyskać.

Po uzyskaniu pozwolenia Monting chce niezwłocznie zacząć budowę. Pierwszy etap osiedla ma być gotowy na początku 2028 roku.

Jakie będą mieszkania od Lewandowskiego?

Pracownia B1 Architekci zaplanowała na działce trzy budynki, z których najwyższy kaskadowo rośnie tworząc dominantę wysokościową (9 pięter). Dwa kolejne są nieco niższe – 6 pięter. Wszystkie zostaną pokryte białą elewacją nieco przypominającą styl skandynawski. W środku znajdzie się 187 mieszkań o dość wysokich sufitach – na górnych piętrach niemal trzy metry wysokości. W garażu zaplanowano 242 miejsc parkingowych, 55 komórek lokatorskich i 111 pomieszczeń na jednoślady.

- To ma być najbardziej zaawansowany technologicznie projekt w swoim segmencie – z rozbudowanym systemem smart home i rozwiązaniami opartymi na sztucznej inteligencji, które mają realnie ułatwiać codzienne życie. Jedynym miejscem, w którym z premedytacją zrezygnujemy z technologii, będzie plac zabaw dla dzieci – w ten sposób stawiamy na rozwój przez ruch i zabaw - zapewnia Agnieszka Kaleta, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu Monting Development.

Wśród udogodnień wylicza system smart home, zamki działające na odcisk palca czy automatyczną bramę garażową otwierającą się po rozpoznaniu tablic. Ze względu na centralne położenie deweloper ma również zaaranżować teren przed budynkiem. W parterach znajdzie się 16 lokali usługowych, a także siłownia oraz prywatny serwis rowerowy.

Ile kosztują mieszkania u Lewandowskiego?

Deweloper poinformował, że w przedsprzedaży ceny mieszkań zaczynają się od 23,1 tys. zł za metr. To aż o 25 procent droższej niż obecna warszawska średnia (18,6 tys. zł). Biorąc pod uwagę lokalizację w dzielnicy oddalonej od centrum Warszawy, będzie to prawdopodobnie najdroższa inwestycja w okolicy.

Za najmniejszą kawalerkę (niecałe 30 mkw.) trzeba zapłacić 758 tys. zł. Zdecydowana większość mieszkań kosztuje powyżej miliona złotych. Najdroższe lokale – powyżej 120 mkw. – to już wydatek ponad czterech milionów złotych. Z oferty udostępnionej przez dewelopera wynika, że najwięcej, 4,6 mln zł kosztuje 137-metrowe mieszkanie na ostatnim, dziewiątym piętrze.