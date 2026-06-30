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Przełom na rynku mieszkań. Kredyt kosztuje już tyle samo co wynajem

oprac. Tomasz Lipczyńskiredaktor, wydawca
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dzisiaj, 13:33
Przełom na rynku mieszkań. Kredyt kosztuje już tyle samo co wynajem
Przełom na rynku mieszkań. Kredyt kosztuje już tyle samo co wynajem/Shutterstock
W I kw. 2026 r. koszt obsługi kredytu mieszkaniowego zrównał się z kosztem najmu mieszkania - podał NBP w kwartalnym raporcie z rynku nieruchomości. Dodał, że szacowana stopa zwrotu z kapitału własnego deweloperów z projektów inwestycyjnych w 7 największych miastach Polski wyniosła ok. 21 proc.

Raty kredytu dogoniły czynsze najmu

„Poziom średnich stawek najmu m. kw. mieszkań (nie uwzględniając opłat eksploatacyjnych i opłat za media) w I kw. 2026 r. nieznacznie wzrósł kdk w Warszawie, w niewielkim stopniu spadł w grupie 6 największych miast (6M) i 10M. Koszt obsługi kredytu mieszkaniowego zrównał się z kosztem najmu mieszkania. Liczba jednostek mieszkalnych oferowanych na wynajem przez firmy komercyjne wyniosła w końcu marca 2026 r. ok. 29,9 tys. tj. była nieco wyższa rdr, jednak nadal stanowiła nieznaczny udział w zasobie mieszkaniowym w Polsce (ok. 1 proc.)" - poinformował Narodowy Bank Polski we wtorek.

Opłacalność inwestycji w mieszkanie na wynajem

Z kolei uśredniony zwrot z inwestycji w mieszkania na wynajem w 7M, bez uwzględnienia kosztów transakcyjnych, kosztów remontów oraz ewentualnych zmian wartości mieszkania, dokonanej ze środków własnych, był nieznacznie wyższy niż oprocentowanie depozytów bankowych, jednak nadal był niższy niż zwrot z inwestycji w 10-letnie obligacje skarbowe.

Bank centralny wyliczył także, że szacowana średnia stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE) deweloperów mieszkaniowych z projektów inwestycyjnych w 7 największych miastach, utrzymała się na poziomie ok. 21 proc.

„W dalszym ciągu widoczne było jej zróżnicowanie pomiędzy rynkami. Na poziom ROE wpływ miały stabilne ceny transakcyjne mieszkań, wzrost kosztów producentów (robocizna, grunty budowlane, jak i rosnące koszty zarządzania inwestycją wobec sprzedaży niższej od oczekiwanej) oraz sposób finansowania się deweloperów (głównie środki własne, przedpłaty klientów oraz inne zobowiązania)” - napisał NBP w raporcie.

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Źródło: PAP
oprac. Tomasz Lipczyński

W mediach pracuje od ćwierćwiecza. Absolwent Politechniki Warszawskiej. Pierwsze kroki w zawodzie stawiał w Agencji Informacyjnej Boss. Później były dzienniki ekonomiczne, Nowa Europa, Prawo i Gospodarka i Puls Biznesu. Z Inforem związany od 2008 r. Redaktor i wydawca strony głównej redakcji Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl). Zajmuje się tematyką motoryzacji, transportu, budownictwa, surowców, makroekonomii, a także technologii, demografii, pracy oraz polityki i bezpieczeństwa.

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Tematy: nieruchomościkredyty mieszkaniowewynajem mieszkania
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