Polski "zasób budowlany" składa się ponad 15 mln budynków, z czego ok. 45 proc. to domy jednorodzinne. O ile wybudowane w obecnym wieku budynki cechują się relatywnie wysoką efektywnością energetyczną, to starsze mają wysokie zapotrzebowanie na energię i wymagają renowacji. Najgorsza jest kondycja domów wybudowanych przed 1945 rokiem, które stanową jedną piątą budynków mieszkalnych.

W wyniku "Fali Renowacji", wskaźnik termomodernizacji ma się podwoić. W Unii Europejskiej tylko 1 proc. istniejących zasobów budowlanych co roku przechodzi termomodernizację. Głębokie renowacje, które zmniejszają zużycie energii o co najmniej 60 proc., są przeprowadzane tylko na 0,2 proc. zasobów, a w niektórych regionach - wcale. Komisja Europejska chce zwiększyć wskażnik renowacji co najmniej dwukrotnie. Szacuje, że do 2030 r. można by odnowić 35 mln budynków i stworzyć do 160 tys. dodatkowych zielonych miejsc pracy w sektorze budowlanym.

Polska nie ma długoterminowej strategii

W Polsce fala renowacji już zaczyna działać. Głównym instrumentem jest ulga termomodernizacyjna. To obowiązujący od ubiegłego roku przepis, który pozwala odpisać wydatki na termomodernizację, ekologiczne ogrzewanie i fotowoltaikę od dochodu. Po podliczeniu PIT-ów za 2019 rok okazało się, że z ulgi skorzystało ponad 200 tys. Polaków. Odpisali od dochodów przeszło 3 miliardy złotych.

To zdecydowanie najlepszy instrument wspierający termomodernizację. W oparciu o ustawę o wspieraniu termomodernizacji z 1998 r., kompleksową termomodernizację przeszło ponad 40 tys. budynków (głównie wielorodzinne), źródeł ciepła i sieci ciepłowniczych. Z kolei w programie Czyste Powietrze, z którego można wziąć dotacje na wymianę pieców i termomodernizację domów jednorodzinnych, około 70 proc. wniosków dotyczy właśnie termomodernizacji, to oznacza ok. 140 tys. ocieplonych domów.

Jaki poziom prezentują dotychczas przeprowadzone prace termomodernizacyjne? Czy Polska przedstawi strategie, a co za tym idzie dostanie pieniądze? Dlaczego Polska jest przeciwna włączeniu budownictwa do europejskiego systemu handlu prawami do emisji CO2? Skąd wziąć pieniądze na przeprowadzenie „Fali renowacji”? O tym w dalszej części artykułu na portalu WysokieNapiecie.pl

Autorka: Magdalena Skłodowska, WysokieNapiecie.pl