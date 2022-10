Według "Informacji o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w II kwartale 2022 r.", w tym czasie notowano dalsze wzrosty nominalnych cen mieszkań w większości analizowanych miast, rosły też dynamiki cen.

Na rynku pierwotnym wzrosły ceny ofertowe i ceny transakcyjne, zwłaszcza w Poznaniu, Krakowie i Gdyni. Jak podano w raporcie, wzrost cen częściowo wynikał m.in. ze zmiany struktury mieszkań sprzedanych - wyższego udziału transakcji w lepszych lokalizacjach niż na obrzeżach miasta. Średni wzrost cen transakcyjnych dla sześciu dużych miast - Gdańska, Gdyni, Krakowa, Łodzi, Poznania i Wrocławia - wyniósł 4,1 proc. w ujęciu kwartalnym i 18,3 proc. w ujęciu rocznym. W Warszawie metr kw. był tańszy o 0,1 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem, w ujęciu rok do roku zdrożał o 15,6 proc.

Na rynku wtórnym także odnotowano wzrosty cen ofertowych i transakcyjnych. Ceny transakcyjne wzrosły zwłaszcza w Łodzi, Wrocławiu i Gdyni. Obserwowano wzrost popytu na mieszkania starsze, lepiej położone, ale mniejsze. W sześciu analizowanych miastach metr kw. zdrożał o 4,1 proc. w ujęciu kwartalnym i 12,8 proc. w ujęciu rocznym. W Warszawie ceny transakcyjne wzrosły odpowiednio o 3 proc. i 5,2 proc.

W II kwartale br. wyższe były też ceny najmu. Jak podkreślono, zwiększenie popytu na najem mieszkań obserwowane jest od II połowy 2021 r., w lutym tego roku popyt nasilił się po napływie migracji wojennej z Ukrainy. Systematycznie zmniejsza się liczba mieszkań pozostających w ofercie najmu - wskazano.

Poinformowano, że liczba sprzedanych kontraktów na budowę mieszkań na największych rynkach pierwotnych w II kwartale 2022 r. była niska i wyniosła ok. 9,3 tys. wobec 14,5 tys. przeciętnie kwartalnie w 2021 r. "Kontynuowane były procesy przesuwania popytu na tańsze mieszkania w mniejszych ośrodkach stanowiących aglomeracje dużych miast. Notowano istotny spadek nowych umów na kredyt mieszkaniowy wobec wzrostu poziomu jego oprocentowania i zacieśnienia polityki kredytowej banków" - przekazano.

Jednocześnie w II kwartale br. oddano do użytkowania w Polsce 54,7 tys. mieszkań, co było rekordowym wynikiem dla tego okresu od 2005 r. Jak zaznaczyli autorzy raportu, było to jednak efektem aktywności deweloperów z ubiegłych lat. Istotnie wzrosły koszty budowy mieszkań, tj. materiałów, robocizny, najmu sprzętu i terenów budowlanych.