Mijający rok był dla rynku mieszkaniowego bezprecedensowo trudny. Znaczne podwyżki stóp procentowych oraz polityka KNF (m.in. zaostrzenie kryteriów przyznawania kredytów hipotecznych) drastycznie ograniczyły zdolność kredytową Polaków, a co za tym idzie - zakupy nieruchomości. Mimo to ceny mieszkań - przynajmniej w ujęciu nominalnym - były zasadniczo stabilne. Dużym wsparciem dla rynku okazały się galopujące podwyżki cen najmu, wynikające m.in. z napływu ok. 2 mln uchodźców.