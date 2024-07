Ceny mieszkań mocno w górę

Ceny mieszkań rok do roku na rynku wtórnym, wzrosły w Krakowie o 30,9 proc., o 28,3 proc. w Warszawie, 25,2 proc. w Gdańsku, a w Łodzi o 23,6 proc. - poinformowano w raporcie Metrohouse i Credipass, przygotowanym we współpracy z RynekPierwotny.pl.

"Drugi kwartał 2024 r. nie przyniósł pocieszających informacji dla osób przygotowujących się do zakupu mieszkania" - zaznaczyli autorzy raportu. Wskazali, że ceny mieszkań w transakcjach na rynku wtórnym wzrastają tak samo jak średnie ceny w katalogach deweloperów.

Właściciele zbyt wysoko cenią swoje mieszkania

"Właściciele mieszkań na sprzedaż zwykle zbyt optymistycznie podchodzą do wyceny swoich nieruchomości, co w rezultacie ma wpływ na przedłużającą się sprzedaż, ale też wiąże się z odrzuceniem wydawałoby się mniej atrakcyjnych ofert zakupu. Coraz dłuższa sprzedaż prowadzi jednak do uświadomienia sobie, że nieruchomość, aby doszło do transakcji, powinna mieć skorygowaną cenę" - stwierdził Marcin Jańczuk, współautor Raportu Metrohouse i Credipass, cytowany w publikacji.

Ceny mieszkań w ujęciu kwartalnym

Ceny mieszkań na rynku wtórnym w stosunku do poprzedniego kwartału, wzrosły o 5,7 proc. w Łodzi, we Wrocławiu o 4,9 proc, a w Warszawie o 4,3 proc.

Zgodnie z raportem, średnia cena transakcyjna na rynku wtórnym za m kw. wynosiła w Warszawie 16 134 zł, w Krakowie 13 944 zł, w Gdańsku 12 101 zł, we Wrocławiu 11 348 zł, a w Łodzi 8090 zł.

Jako przyczynę wzrostu cen ekspert wskazał, że "do głosu doszli klienci, którzy albo nabywają nieruchomości za gotówkę, albo posiłkują się kredytem na standardowych warunkach". (PAP)