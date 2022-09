- Jeśli spojrzymy na dane statystyczne GUS, gdzie liczba udzielonych kredytów spadła o 62,5 proc. - to makabrycznie duży spadek - to rzeczywiście dostęp do kredytu robi się bardzo ograniczony - powiedziała.

Na pytanie o zwiększone zainteresowanie wynajmem mieszkań, Wąchała-Malik zwróciła uwagę na to, że "w trudnych czasach wojennych" zainteresowani wynajmem mieszkań są nie tylko obywatele Polski, ale również uchodźcy. - Tak, obserwujemy bardzo duże zainteresowanie. Obecnie nasze lokalizacje mają prawie dziesięciu poszukujących na jedno miejsce, co pokazuje, jak ogromna jest potrzeba mieszkań na wynajem.

