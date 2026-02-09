Świadczenie mieszkaniowe weszło w życie w lipcu 2025 r. Jak wynika z danych MSWiA, do początku 2026 roku po dodatkowe środki sięgnęło łącznie 143 tys. funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej oraz Służby Ochrony Państwa. Resort podkreśla, że to realizacja kluczowego postulatu poprawy warunków służby i wzmocnienia prestiżu formacji.

Najwięcej zyskała Policja, setki milionów także dla Państwowej Straży Pożarnej i Straży Granicznej

W największej formacji mundurowej zainteresowanie świadczeniem mieszkaniowym okazało się rekordowe. Niemal 96 tys. policjantów złożyło wnioski o wypłatę świadczenia, a na ich konta trafiło już ponad 630 mln zł. Oznacza to, że przeciętny beneficjent w Policji otrzymał około 6,5 tys. zł dodatkowych środków.

W Państwowej Straży Pożarnej po świadczenie sięgnęło ponad 30 tys. funkcjonariuszy, co przełożyło się na wypłaty rzędu 180 mln zł. W Straży Granicznej wsparcie odebrało blisko 16 tys. osób, a łączna kwota przekroczyła 100 mln zł. Z kolei w Służbie Ochrony Państwa wnioski złożyło ponad 1,5 tys. funkcjonariuszy. Tam suma wypłat wyniosła niemal 12,5 mln zł.

Świadczenie mieszkaniowe: czym jest i komu przysługuje?

Świadczenie mieszkaniowe to comiesięczna, nieopodatkowana kwota od 900 do 1800 z. Wysokość świadczenia uzależniona jest od lokalizacji i kosztów życia w danym regionie. Pieniądze można przeznaczyć m.in. na wynajem mieszkania lub spłatę rat kredytu hipotecznego. Świadczenie to przysługuje funkcjonariuszom służb podległych MSWiA, czyli m.in. Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, a także Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego.