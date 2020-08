Trwają prace nad nowelizacją Kodeksu pracy, która na stałe wprowadzi pracę zdalną do polskiego porządku prawnego - powiedziała PAP minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg. Zaznaczyła, że rozwiązanie to zostanie skierowane do konsultacji ze stroną społeczną.

Jak zauważyła w rozmowie z PAP minister Maląg, "pandemia koronawirusa wpłynęła na niemal wszystkie sfery życia". Dotyczy to także - wskazała - pracy zdalnej, z której korzysta duża liczba pracodawców i pracowników. "Wprowadzona w specustawie możliwość pracy zdalnej została wykorzystana na szeroką skalę" - zauważyła minister. Szefowa resortu rodziny poinformowała, że rząd, nakierowany dobrym odbiorem takiego rozwiązania, rozpoczął prace nad nowelizacją Kodeksu pracy, która "pozwoli na stałe wprowadzić instytucję pracy zdalnej do polskiego porządku prawnego". Czy praca z domu sprawdziła się? Spójrzmy na twarde dane Zobacz również Minister zaznaczyła, że obecnie trwają prace nad doprecyzowaniem i uregulowaniem zasad pracy zdalnej, aby zabezpieczyć interesy obu stron stosunku pracy. "Dążymy do tego, aby proponowane przez nas rozwiązania zostały zaakceptowane przez stronę społeczną - związki zawodowe oraz organizacje pracodawców - na drodze konsensusu stron" - dodała. Konkretne zmiany mają zostać zaproponowane po wakacjach.