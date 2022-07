„Stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu czerwca wyniosła 4,9 proc” – wynika z danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Reklama

W ubiegłym tygodniu szefowa MRiPS wskazała, iż polski rynek pracy jest dziś uzupełniany przez obywateli Ukrainy. „Tych osób jest około 300 tys. Patrząc na liczbę nadanych numerów PESEL – ponad 1,2 mln, z czego połowa to dzieci – to wskaźnik zatrudnienia obywateli Ukrainy jest dobry i cały czas rośnie" – oceniła, cytowana przez PAP, Marlena Maląg.

Reklama

„Potrzebujemy rąk do pracy i chcielibyśmy, żeby obywatele Ukrainy podejmowali decyzje o pozostaniu w naszym kraju. Dlatego wprowadzamy rozwiązania systemowe związane m.in. z opieką nad dziećmi, możliwością tworzenia instytucji dziennego opiekuna, czy też zakładanie działalności gospodarczej, aby jak najwięcej osób z Ukrainy podjęło pracę. Ta praca daje im poczucie stabilizacji i godności" – mówiła szefowa MRiPS.

Gdzie zatrudniono najwięcej obywateli Ukrainy?

woj. mazowieckie (68,2 tys.)

(68,2 tys.) woj. dolnośląskie (32,2 tys.)

(32,2 tys.) woj. łódzkie (30,1 tys.)

(30,1 tys.) woj. wielkopolskie (29,1 tys.)

Dane MRiPS, 12.07.2022 r.

„Profil zawodowy uchodźców z Ukrainy, którzy znaleźli schronienie w Polsce, bardzo często nie odpowiada profilowi pracowników, którzy są poszukiwani przez pracodawców. Przykładem jest branża budowlana, w której co druga firma liczy na zatrudnienie pracowników z Ukrainy. Jednak wielu z nich nie uda się zapełnić tych tymczasowych wakatów, bo na większości stanowisk w sektorze pracy nie będą mogły podjąć kobiety, a jednocześnie to właśnie kobiety stanowią znaczącą większość wśród uchodźców” – podkreśla Mateusz Żydek, rzecznik prasowy Randstad Polska.

Jak dodaje, nasi wschodni sąsiedzi szukają głównie pracy w handlu i usługach. „[...] Tam barierą może być znajomość języka polskiego. Jest też grupa Ukraińców, którzy starają się znaleźć zatrudnienie na stanowiskach specjalistycznych, ale jedynie 15 proc. pracodawców rozważa zatrudnienie pracowników z Ukrainy w tych obszarach. Znacznie większe możliwości zatrudnienia Ukraińcom dają natomiast branże logistyczne i produkcyjna. W tej pierwszej blisko 2/3 firm rozważa zaangażowanie do pracy obywateli Ukrainy” – zaznacza rzecznik prasowy Randstad Polska.

„Bardzo dużo propozycji pracy” dla obywateli Ukrainy jest w zawodach takich jak: kucharz, pomoc kuchenna, kelner – informuje z kolei Anna Sudolska, członek zarządu IDEA HR Group.

Sudolska pytana o to, jak wydarzenia za naszą wschodnią granicą wpływają na rynek pracy w Polsce, odpowiada: „sytuacja w Ukrainie ma wpływ na to jak kształtuje się struktura pracowników sezonowych w polskich kurortach nadmorskich, nie ma wątpliwości, że to właśnie zachodniopomorski pas nadmorski jest często celem pracy sezonowej dla uchodźców wojennych. Przedsiębiorcy bardzo chętnie zatrudniają osoby z Ukrainy i korzystają z ich doświadczenia”.

Największe wyzwanie w tym sezonie

„Właściwie niemal nie ma sektora, który nie mierzyłby się z deficytem kandydatów. Zresztą często ten deficyt sprawia, że niektóre branże rezygnują z rekrutacji, obawiając się kosztów związanych z procesem, który nie przyniesie rezultatów. Wyhamowanie planów rekrutacyjnych widać na przykład wyraźnie w handlu – w sektorze, który w poprzednich latach znacznie chętniej poszukiwał pracowników sezonowych” – przypomina rzecznik Randstad Polska.

„Wciąż największym wyzwaniem jest deficyt kandydatów na rynku, ale równie istotne stają się oczekiwania pracowników, szczególnie finansowe. Wynika to z rosnących kosztów gospodarstw domowych. Kandydaci liczą, że dorywcza praca w wakacje będzie dla nich szansą na podreperowanie indywidualnych budżetów – zaznacza Mateusz Żydek. Jak dodaje, „tymczasem także budżety firm nadwątlone są doświadczeniami pandemii, ale również inflacją. A to oznacza, że nie zawsze pracodawcy mogą zaoferować stawki satysfakcjonujące kandydatów”.

Według szybkiego szacunku danych, jak podał Główny Urząd Statystyczny (GUS), inflacja konsumencka w Polsce wyniosła w ujęciu rocznym w czerwcu 15, 6 proc.

Z badania „Nowe oblicza pracy”, przedstawionego na początku lipca przez Pracuj.pl, wynika, iż 78 proc. Polaków lepiej postrzega oferty, w których znajdują się informacje o wynagrodzeniu. Z kolei prawie 40 proc. respondentów deklaruje, że chce poznać stawkę przed rozpoczęciem rozmowy kwalifikacyjnej. Badanie przeprowadzono w marcu 2022 r.

Praca w turystyce – kto zarobi najwięcej?

Z kolei z obserwacji firmy IDEA HR Group wynika, że największe zapotrzebowanie na pracowników jest w branży turystycznej oraz hotelarsko-gastronomicznej. „Restauracje, hotele i obiekty handlowe nadal gorączkowo rekrutują pracowników do pracy sezonowej. Ofert jest mnóstwo, a stawki wydają się być atrakcyjne, jest dużo pracy dla kucharzy, pomocy kuchennych, osób do pracy w handlu, czy przy sprzątaniu. Dodatkowo widoczny jest niedobór ratowników wodnych w kurortach nadmorskich – to problem powtarzający się co sezon, ale w tym roku zapotrzebowanie jest jeszcze większe niż przed rokiem, a zainteresowanych pracą mniej. To powoduje, że propozycje finansowe rosną, a samorządy czy prywatni przedsiębiorcy wręcz prześcigają się w benefitach dla swoich potencjalnych pracowników. Wysokość stawek jest wyższa niż przed rokiem. Poszukiwani są ratownicy na cały sezon wakacyjny albo nawet ci, którzy są gotowi pracować tylko w weekendy” – zaznacza Anna Sudolska.

„[...] Oferty dla kucharzy kształtują się na poziomie ok. 30-40 złotych netto za godzinę pracy w zależności od doświadczenia. Pomoce kuchenne mogą zarobić ok. 25 złotych (netto za godzinę – red.), podobnie jak kelnerki. Wiele zależy właśnie od dyspozycyjności, wcześniejszych doświadczeń zawodowych czy od konieczności zapewnienia pracownikowi zakwaterowania” – tłumaczy Sudolska.

„Standardowe oferty zapewniają ratownikom wodnym z uprawnieniami i doświadczeniem, szansę na zarobek nawet ok. 7 tysięcy złotych netto miesięcznie. To praca sezonowa, więc potencjalni zainteresowani bardzo często licytują się ze swoimi pracownikami. Co ciekawe, nie zawsze chodzi o pieniądze, a np. o możliwość pracy krócej czy rzadziej. Młodzi ludzie nie chcą zobowiązywać się do pracy siedem dni w tygodniu przez całe wakacje” – wyjaśnia przedstawicielka IDEA HR Group.

Z danych Jooble wynika, że najwięcej ofert pracy sezonowej w Polsce, związanych m.in. z gastronomią i turystyką, jest na następujących stanowiskach:

Osoby sprzątające – ponad 1200 miejsc (20-30 zł/h)

– ponad 1200 miejsc (20-30 zł/h) Sprzedawca – ponad 1200 wakatów (21-25 zł/h)

– ponad 1200 wakatów (21-25 zł/h) Administrator – ponad 1000 wakatów (20-30 zł/h)

– ponad 1000 wakatów (20-30 zł/h) Kelner – ponad 1000 wakatów (17-25 zł/h)

– ponad 1000 wakatów (17-25 zł/h) Kucharz – ponad 800 wakatów (25-35 zł/h)

– ponad 800 wakatów (25-35 zł/h) Pracownik restauracji – ponad 500 wakatów (20-28 zł/h)

– ponad 500 wakatów (20-28 zł/h) Pokojówka – ponad 500 wakatów (15-30 zł/h)

Źródło: Jooble, lipiec 2022 r.

W jakich nadmorskich i górskich miejscowościach w Polsce jest najwięcej ofert pracy sezonowej?

Gdańsk – ok. 12 tys. wakatów

– ok. 12 tys. wakatów Władysławowo – ok. 3500 wakatów

– ok. 3500 wakatów Mielno – ok. 1300 wakatów

– ok. 1300 wakatów Kołobrzeg (gm. miejska) – ok. 800 wakatów

(gm. miejska) – ok. 800 wakatów Świnoujście – ok. 350 wakatów

– ok. 350 wakatów Łeba – ok. 320 wakatów

– ok. 320 wakatów Rewal – ok. 200 wakatów

– ok. 200 wakatów Dziwnów – ok. 120 wakatów

Źródło: Jooble, lipiec 2022 r.

Ustroń – ok. 3000 wakatów

– ok. 3000 wakatów Karpacz – ok. 1200 wakatów

– ok. 1200 wakatów Szklarska Poręba – ok. 856 wakatów

– ok. 856 wakatów Szczawnica – ok. 850 wakatów

– ok. 850 wakatów Białka Tatrzańska – ok. 620 wakatów

– ok. 620 wakatów Zakopane – ok. 530 wakatów

– ok. 530 wakatów Bukowina Tatrzańska – ok. 75 wakatów

Źródło: Jooble, lipiec 2022 r.

Co poza górami i morzem?

Poza ofertami w branży turystycznej i gastronomii, pojawiają się także ogłoszenia związane z rolnictwem.

Dane serwisu OLX pokazują: od stycznia 2022 r. do kwietnia liczba ofert pracy sezonowej wzrosła o 38 proc. Co ciekawe, zainteresowanie rozpoczęło się o kwartał wcześniej niż w ubiegłym roku. W&W Consulting zaznacza w przesłanym komunikacie, iż „popyt na pracowników sezonowych jest bardzo wysoki i wielu pracodawców obawia się, że zabraknie rąk do pracy, zwłaszcza przy tych ciężkich w rolnictwie czy budownictwie”.

Pracownicy w rolnictwie są poszukiwani m.in. do zbioru owoców. Jak wynika z danych serwisu Jooble, osoby zatrudnione do zbiorów mogą liczyć na stawkę od 20 do 28 zł/h. Ile zarobią pakowacze? W przypadku pakowania owoców takich jak jagody wynagrodzenie – według Jooble – mieści się w przedziale 18-23 zł/h.

„Tradycyjne w okresie wakacyjnym pojawia się bardzo dużo często pojedynczych ofert pracy w rolnictwie, turystyce i gastronomii. Skala zapotrzebowania w tych branżach jest szczególnie widoczna w serwisach ogłoszeniowych i mediach społecznościowych, ale nasze dane pokazują, że najwięcej ofert pracy sezonowej proponują branże budowlana i logistyczna oraz przemysł. Tym bardziej, że oferują je z reguły duże firmy i rekrutacje dotyczą wielu wakatów. W tych sektorach nawet 2/5 firm planowało zatrudnienie pracowników tymczasowych w te wakacje. Szczególnie w branży budowlanej powodem jest sezonowość działalności. W przemyśle natomiast głównym powodem wakacyjnych rekrutacji jest sezon urlopów wśród stałej załogi firm” – podkreśla Mateusz Żydek.

Tam najtrudniej znaleźć pracowników

W jakich regionach Polski jest największy problem ze znalezieniem pracowników sezonowych? Z informacji przekazanych przez serwis Jooble wynika, że w gronie takich miast znalazł się Lublin oraz Wrocław.

Rzecznik prasowy Randstad Polska uważa natomiast, że wspomniany problem ws. braków kadrowych dotyczy regionów turystycznych – „południa Małopolski oraz Pomorza, szczególnie większych aglomeracji”.

Jak dodaje, „tam konkurencja o pracowników sezonowych jest tym większa, że konkurują o nich firmy z wielu sektorów – od przemysłu, logistyki, handlu po hotelarstwo i gastronomię. O pracowników tymczasowych w okresie wakacyjnym trudniej jest też w aglomeracjach w regionach o dużej koncentracji przemysłu, przede wszystkim w Wielkopolsce oraz na Górnym i Dolnym Śląsku”.

Gdzie zgłosić nieuczciwego pracodawcę? Rzecznik GIP odpowiada

„[...] Umowa dotycząca wykonywania prac o charakterze sezonowym może przyjąć formę:

• umowy o pracę na czas określony (unormowanej przepisami Kodeksu pracy),

• umowy cywilnoprawnej (regulacje w tym zakresie zawiera Kodeks cywilny),

• umowy o wykonywanie pracy tymczasowej (zawartej zgodnie z ustawą o z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, Dz.U. z 2019 r. poz. 1563),

• umowy o pomocy przy zbiorach (jest to szczególny rodzaj umowy cywilnoprawnej zawierany na podstawie art. 91a -91f ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, Dz.U. z 2022 poz. 933 z późn. zm.). Treść umowy powinna zostać dostosowana do jej rodzaju" – informuje Juliusz Głuski-Schimmer, rzecznik prasowy Głównego Inspektoratu Pracy.