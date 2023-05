"Ja rok temu tu stałem, dziękując premierowi za ten biznesplan, który został przygotowany, a więc miliard złotych kierowanych do przemysłu stoczniowego, do żeglugi, do naszych armatorów na budowę promów" – powiedział w poniedziałek na Konwencie Morskim w Gdańsku wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. gospodarki wodą oraz inwestycji w gospodarce morskiej i wodnej Marek Gróbarczyk. Jak podkreślił, "wszystko idzie w takim kierunku, jak zaplanowaliśmy".

"Ale to, co najistotniejsze (...) chyba po raz pierwszy od wielu, wielu lat (...) pojawiły się na bramie stoczniowej wylistowane zawody, które dzisiaj stocznia natychmiast przyjmuje jako nowych pracowników. Dziesiątki, setki nowych pracowników, którzy mogą zostać przyjęci do stoczni. Wszystkie stocznie oczekują na nowych pracowników" – przekazał wiceszef MI.

Jak podkreślił Gróbarczyk, jest to pierwszy moment, w którym stocznie zaczynają pracować i nie zwalniają, ale przyjmują nowych pracowników.