Sprawa dotyczy oddziału ZUS w Zgierzu. Jak możemy przeczytać na profilu na Facebooku Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa: „SKANDAL w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Oto miejsce odpoczynku, spożywania posiłków i przebierania się dla pracownic sprzątających w ZUS w Zgierzu. Zdjęcia pochodzą z lutego bieżącego roku! To warunki urągające ludzkiej godności! Dlatego nasz związek skierował do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez lokalne władze ZUS. Wstyd i hańba, że coś takiego ma miejsce we współczesnej Polsce i to w instytucji, która powinna świecić przykładem!”.

Poniżej prezentujemy zdjęcia z pokoju socjalnego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Zgierzu.

Reklama

/> />

/> />

Reklama

/> />