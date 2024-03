Sprawa dotyczy inspektoratu ZUS w Zgierzu. Jak możemy przeczytać na profilu na Facebooku Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa: „SKANDAL w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Oto miejsce odpoczynku, spożywania posiłków i przebierania się dla pracownic sprzątających w ZUS w Zgierzu. Zdjęcia pochodzą z lutego bieżącego roku! To warunki urągające ludzkiej godności! Dlatego nasz związek skierował do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez lokalne władze ZUS. Wstyd i hańba, że coś takiego ma miejsce we współczesnej Polsce i to w instytucji, która powinna świecić przykładem!”.

Sprostowanie od ZUS

Publikujemy całość sprostowania:

"W czwartek, 28 marca 2024 roku, w serwisie Forsal.pl (Grupa Infor) opublikowana została nieprawdziwa informacja pt. "Skandal w jednym z oddziałów ZUS. Zobacz, w jakich warunkach się tam pracuje", autorstwa red. Jolanty Nabiałek.

Z rzeczywistości, sprawa dotyczy zewnętrznej firmy sprzątającej, która samowolnie przekształciła pomieszczenie przeznaczone do przechowywania m.in. środków czystości i drobnego sprzętu. ZUS nie udostępniał pomieszczeń socjalnych. Umowa z firmą zewnętrzną tego przewidywała. Na zdjęciach nie zostały przedstawione pomieszczenia socjalne.

Sprawa nie dotyczy oddziału, tylko inspektoratu w Zgierzu. Oddział (któremu inspektorat w Zgierzu podlega) nie wyraził zgody na to, aby firma zmieniła przeznaczenie pomieszczeń magazynowych na socjalne. Standard tego miejsca na to nie pozwala.

Oddział odbył już spotkanie z przedstawicielami firmy sprzątającej. Firma zobowiązała się do uporządkowania pomieszczenia i korzystania z niego zgodnie z umową.

Ponadto oddział wyszedł z inicjatywą i udostępnił pracownikom zewnętrznej firmy pomieszczenia kierownika, aby mogli oni spożywać posiłki w godnych warunkach. Udostępniono im również miejsce w pomieszczeniu biurowym do pozostawienia rzeczy osobistych czy ubrań.

Nadal brak jest uzgodnienia porozumienia płacowego w sprawie podziału funduszu wynagrodzeń osobowych. Porozumienie zostało podpisane przez 11 z 12 zakładowych organizacji związkowych. Porozumienia nie podpisała jedynie Związkowa Alternatywa.

Przypominamy, że brak uzgodnienia wspólnego stanowiska przez wszystkie organizacje związkowe uniemożliwia uruchomienie podwyżek wynagrodzeń. Mając na względzie dobro pracowników, podejmujemy starania celem dokonania podziału środków funduszu wynagrodzeń osobowych na warunkach uzgodnionych w dniu 13 marca 2024 r.

W związku z czym wystąpiliśmy z apelem do Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa w ZUS, aby mając na względzie odpowiedzialność za wszystkich pracowników Zakładu również podpisali porozumienie w sprawie podwyżek.

Zapewniamy, że podejmujemy wszelkie działania, które doprowadzą nas do wspólnego celu, jakim jest przyznanie i wypłata pracownikom podwyżki wynagrodzenia.

Zdjęcia od Związkowej Alternatywy

Poniżej prezentujemy zdjęcia z pokoju socjalnego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Zgierzu.

/> />

/> />

/> />