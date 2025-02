Wielu Ukraińców rozważa emigrację

Ogólnie 21% wszystkich ankietowanych zadeklarowało, że rozważa emigrację. W ostatnim "Barometrze Polskiego Rynku Pracy" Personnel Service 43% naszych wschodnich sąsiadów planowało powrót do Polski. Eksperci firmy szacują, że liczba przyjezdnych może przekroczyć 1 mln osób.

Według badania przeprowadzone przez FIDiC Razumkowa trudne warunki życia oraz brak stabilności skłaniają wielu Ukraińców do rozważenia emigracji. Główne przyczyny planów migracyjnych to trudna sytuacja ekonomiczna oraz brak poczucia bezpieczeństwa. Podium najczęstszych wskazywanych motywów emigracji otwiera brak możliwości rozwoju zawodowego (ok. 30%). Na drugim miejscu Ukraińcy wskazywali na zagrożenie życia związane z działaniami wojennymi (29%). Zestawienie zamyka niewystarczające wsparcie społeczne ze strony państwa (29%).

Duża rola pracowników z Ukrainy w Polsce

"Pracownicy z Ukrainy odgrywają istotną rolę w polskiej gospodarce. Z analizy Deloitte dotyczącej 2023 roku wynika, że udział Ukraińców w polskim PKB wyniósł od 0,7 do 1,1%. To istotne wskaźniki. Nie mówiąc już o tym, że nasi wschodni sąsiedzi wypełniają luki w kluczowych sektorach i pomagają firmom utrzymać ciągłość działania w obliczu wyzwań demograficznych. Trzeba też jasno powiedzieć, że Ukraińcy nadal stanowią dla polskich przedsiębiorców pierwszy wybór, jeżeli chodzi o zatrudnianie cudzoziemców, ze względu na bliskość kulturową i językową. Wydaje się, że w razie zakończenia wojny nawet ponad milion osób może chcieć do nas przyjechać" - skomentował założyciel Personnel Service i ekspert rynku pracy Krzysztof Inglot, cytowany w komunikacie.

"Kiedy przyglądam się tym wynikom, to widzę pewne naturalne zależności. Mieszkańcy regionów wschodnich, którzy najbardziej ucierpieli w wyniku działań wojennych, są najbardziej skłonni do emigracji. Tam już co czwarta osoba wskazuje, że po zakończeniu wojny spakuje się i wyjedzie. W regionach południowych ten odsetek spada do 12%, co nadal jest dosyć wysokim odsetkiem, bo to nadal więcej niż co dziesiąty mieszkaniec tego regionu" - dodał.

Młodzi bardziej skłonni do wyjazdu z Ukrainy

Młodsze pokolenie jest najbardziej skłonne do opuszczenia Ukrainy - co trzecia osoba w wieku 18-29 lat wyraziła chęć wyjazdu, jednak im starsi Ukraińcy, tym skłonność do emigracji maleje, ponieważ 27% osób planuje wyjazd między 30. a 39. rokiem życia, a 23% w wieku 40-49 lat. Wśród respondentów 50-59 lat odsetek ten wynosił 16%, a w grupie powyżej 60 lat 9%, podano.

Ukraińcy najczęściej wskazują Polskę

Z ostatniego badania "Barometr Polskiego Rynku Pracy" Personnel Service wynika, że Polska pozostaje liderem wśród krajów, które Ukraińcy wybierają jako cel migracji zarobkowej - 43% respondentów planowało powrót do pracy do kraju nad Wisłą, a 10% deklaruje chęć osiedlenia się tutaj na stałe w najbliższych latach. Jest to wzrost o 5,5 pkt proc. w porównaniu z badaniem z 2023 roku. Na pytanie o plany wyjazdowe do innych krajów poza Polską, niemal 30% Ukraińców wskazało Niemcy. Drugie miejsce wśród najpopularniejszych destynacji zajęły Kanada i Stany Zjednoczone, które przyciągają 21,3% respondentów. Podium zamykają Belgia i Holandia, wskazane przez 12,8% ankietowanych. Inne kraje cieszą się mniejszym, choć nadal istotnym zainteresowaniem. Czechy wybrałoby 9,1% badanych, Wielką Brytanię 8,5%, a region Skandynawii, mimo wysokich standardów życia, wskazało 7,3%% respondentów.

Badanie przeprowadzono w dniach 29 listopada - 14 grudnia 2024 r. i 1518 respondentów w wieku powyżej 18 lat zostało przesłuchanych metodą bezpośrednią we wszystkich obwodach Ukrainy kontrolowanych przez rząd ukraiński i w których nie toczą się działania wojenne. Teoretyczny błąd próbkowania nie przekracza 2,6%

(ISBnews)