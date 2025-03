Przepisy określą maksymalną temperaturę w pracy

Jakiś czas temu Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, w którym uzależniło wysokość maksymalnej temperatury w miejscu pracy od mierzenia tempa metabolizmu pracowników. Ten pomysł spotkał się z powszechną krytyką, nie tylko społeczną, ale i pozostałych ministerstw. W związku z tym przygotowano drugi projekt. Wynikające z niego zmiany sprowadzają się do dodania do już obowiązujących przepisów tylko jednego paragrafu – 30a. Wynika z niego, że w pomieszczeniach pracy należy zapewnić temperaturę nie wyższą niż 35°C (308 K), chyba że względy technologiczne na to nie pozwalają. Z kolei przy pracach wykonywanych na otwartej przestrzeni, związanych z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal (6280 kJ) u mężczyzn i 1000 kcal (4187 kJ) u kobiet, temperatura nie będzie mogła być wyższa niż 32°C (305 K), chyba że względy technologiczne na to nie pozwalają.

Dodatkowo, gdy temperatura w pomieszczeniu pracy z uwagi na warunki atmosferyczne, przekroczy 28°C (301 K), a przy pracach związanych z wysiłkiem fizycznym, o którym była mowa wcześniej – 25°C (298 K), pracodawca będzie miał obowiązek:

1) zapewnić odpowiednie rozwiązania techniczne obniżające tę temperaturę, chyba że względy technologiczne na to nie pozwalają,

2) jeżeli obniżenie temperatury nie jest możliwe – zastosować odpowiednie rozwiązania organizacyjne minimalizujące wpływ temperatury na zdrowie pracowników - uzależnione od warunków i specyfiki pracy.

Przy pracach wykonywanych na otwartej przestrzeni, gdy temperatura z uwagi na warunki atmosferyczne, przekroczy 25°C (298 K), pracodawca będzie obowiązany zastosować odpowiednie rozwiązania organizacyjne minimalizujące wpływ temperatury na zdrowie pracowników, uzależnione od warunków i specyfiki pracy. Szczegóły tych rozwiązań pracodawca będzie ustalał po konsultacji z pracownikami w ramach komisji bhp.

Kogo nie obejmą przepisy o maksymalnej temperaturze w pracy?

Co ciekawe, w przepisach wprost wskazano, w jakich przypadkach ograniczenia wynikające z wprowadzanych przepisów o maksymalnej temperaturze w pracy nie będą stosowane. Dotyczy to:

konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii;

prac w ruchu ciągłym;

prac w transporcie i w komunikacji;

prac w zakładowych strażach pożarnych i w zakładowych służbach ratowniczych;

prac przy pilnowaniu mienia lub ochronie osób;

prac w rolnictwie i hodowli;

prac koniecznych ze względu na ich użyteczność społeczną i codzienne potrzeby ludności w:

gastronomii,

zakładach hotelarskich,

jednostkach gospodarki komunalnej,

zakładach opieki zdrowotnej i innych placówkach służby zdrowia przeznaczonych dla osób, których stan zdrowia wymaga całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych,

jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej oraz jednostkach organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej zapewniających całodobową opiekę,

zakładach prowadzących działalność w zakresie kultury, oświaty, turystyki i wypoczynku

Ograniczanie nie znajdą też zastosowania w odniesieniu do pracowników instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz funkcjonariuszy oraz żołnierzy zawodowych.

Od kiedy zaczną obowiązywać nowe regulacje

Z uwagi na to, że wprowadzenie projektowanych zmian będzie się wiązało z koniecznością poniesienia przez pracodawców kosztów związanych z zapewnieniem odpowiednich rozwiązań technicznych i organizacyjnych zabezpieczających pracowników przed pracą w nadmiernej temperaturze, w planowanym rozporządzeniu przewidziano dłuższe vacatio legis. Projektowane przepisy mają zacząć obowiązywać dopiero od 1 stycznia 2026 r.

Przypomnijmy, że na gruncie obecnie obowiązujących przepisów pracodawca ma obowiązek zapewnienia w pomieszczeniach pracy temperatury odpowiedniej do rodzaju wykonywanej pracy, nie niższej niż 14°C – chyba że względy technologiczne na to nie pozwalają. Z kolei w pomieszczeniach pracy, w których jest wykonywana lekka praca fizyczna i w pomieszczeniach biurowych, temperatura nie może być niższa niż 18°C. Przepisy nie określają temperatury maksymalnej.