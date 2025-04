Co wolno choremu na L4? Sprawdź, zanim popełnisz błąd

Rozmowa o pracę, wyprawa w tropiki, wspieranie rozwodzącej się przyjaciółki czy sporty ekstremalne - to, jak się okazuje, dopuszczalne aktywności na zwolnieniu lekarskim - pisze we wtorek "Dziennik Gazeta Prawna". Czy podczas L4 można pracować zdalnie lub wyjechać służbowo? Sprawdź, co naprawdę jest dozwolone.