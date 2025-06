Zatrudnianie cudzoziemców. Nowe przepisy wchodzą w życie. Co się zmieni?

1 czerwca wchodzą w życie nowe przepisy ws. pracy, tj. Ustawa o zatrudnianiu cudzoziemców. Co się zmieni na rynku pracy? Zdaniem ekspertki ds. prawa pracy prof. Grażyny Spytek-Bandurskiej nowe przepisy to odpowiedź na współczesne wyzwania związane ze wzmożoną migracją i z kryzysem demograficznym, który prowadzi do spadającej liczby pracowników.