Propozycje zmian praw urlopowych dla pracowników Państwowej Inspekcji Pracy (PIP)

Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) to organ odpowiedzialny za nadzór i kontrolę przestrzegania prawa pracy, w tym zasad BHP oraz legalności zatrudnienia. Szczególne prawa i obowiązki pracowników PIP reguluje Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 roku o Państwowej Inspekcji Pracy.

Obecne szczególne uprawnienia urlopowe

Obecne przepisy (art. 52 i 52a Ustawy o PIP) przyznają specjalne przywileje tylko wybranym grupom pracowników, głównie tym wykonującym czynności kontrolne:

Urlop Zdrowotny (art. 52) : Główny Inspektor Pracy może udzielić pracownikowi wykonującemu lub nadzorującemu czynności kontrolne płatnego urlopu zdrowotnego na leczenie, lub rehabilitację uzdrowiskową na okres do 30 dni w roku kalendarzowym.

: Główny Inspektor Pracy może udzielić pracownikowi wykonującemu lub nadzorującemu czynności kontrolne płatnego urlopu zdrowotnego na leczenie, lub rehabilitację uzdrowiskową na okres do 30 dni w roku kalendarzowym. Dodatkowy Urlop Wypoczynkowy (art. 52a): Inspektorom pracy zatrudnionym na stanowisku kontrolnym przysługuje dodatkowy urlop po osiągnięciu określonego stażu pracy: po 10 latach pracy: 6 dni roboczych dodatkowego urlopu; po 20 latach pracy: 12 dni roboczych dodatkowego urlopu.

Powyższe regulacje oznaczają, że choć część pracowników PIP ma specjalne uprawnienia, nie obejmują one wszystkich zatrudnionych.

Propozycje zmian zgłoszone przez Związek Zawodowy

Związek Zawodowy pracowników Państwowej Inspekcji Pracy, dążąc do rozszerzenia i ujednolicenia uprawnień urlopowych, złożył w Sejmie petycję proponującą dwie kluczowe zmiany:

Ujednolicenie podstawowego urlopu wypoczynkowego : Wszyscy pracownicy PIP mieliby prawo do 26 dni urlopu wypoczynkowego rocznie, niezależnie od stażu pracy (likwidacja konieczności 10-letniego stażu pracy do pełnego wymiaru urlopu).

: Wszyscy pracownicy PIP mieliby prawo do 26 dni urlopu wypoczynkowego rocznie, niezależnie od stażu pracy (likwidacja konieczności 10-letniego stażu pracy do pełnego wymiaru urlopu). Rozszerzenie prawa do dodatkowego urlopu: Prawo do dodatkowego urlopu miałoby zostać przyznane także innym pracownikom niż ci wykonujący czynności kontrolne. Łączny wymiar urlopu (podstawowy + dodatkowy) dla tych pracowników miałby wynosić: Po 10 latach pracy w PIP: 29 dni (26 dni + 3 dni dodatkowe). Po 20 latach pracy w PIP: 32 dni (26 dni + 6 dni dodatkowych).

Uzasadnienie zmian

Głównym celem proponowanych zmian jest zachęcenie młodych pracowników do podjęcia i kontynuowania pracy w PIP oraz związanie ich z instytucją na dłużej. Autorzy petycji argumentują, że w obliczu ograniczonych możliwości podwyższenia wynagrodzeń, zagwarantowanie dodatkowego urlopu wypoczynkowego stanowiłoby atrakcyjną formę gratyfikacji pozapłacowej, szczególnie dla pracowników merytorycznych. Podkreśla się, że pracownicy ci wykonują zadania o znacznym stopniu skomplikowania i odpowiedzialności, będąc jednocześnie narażeni na stres i wypalenie zawodowe.