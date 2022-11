„Jestem zwolennikiem wolności wyboru i właśnie to, o czym mówimy – upowszechnienie pracy na część etatu – jest można powiedzieć daniem możliwości skrócenia tego czasu” – podkreśla Barbara Socha

„Jeżeli ktoś czuje potrzebę, żeby mieć trzydniowy weekend, to ja nie widzę powodu do tego, żeby nie negocjować z pracodawcą przejścia na część etatu […]” – uważa wiceminister rodziny i polityki społecznej

„Nie można pracodawców zmuszać do tego, by ograniczali swoją aktywność biznesową” – dodaje.

„Nie mamy w Polsce w ogóle do czynienia z takim zjawiskiem jak »share jobs«”.Nawet nie ma za bardzo polskiego wyrażenia, które by to opisywało, a to też jest forma pracy, która w krajach zachodnich jest rozpowszechniona” – mówi Barbara Socha. „Oczywiście nie w każdej branży, chociaż ja sama byłam zdziwiona, mając do czynienia z osobami na takich bardzo wysokich stanowiskach menedżerskich” – opisuje wiceminister rodziny i polityki społecznej. „Dwie panie, które wspólnie wypełniały – można powiedzieć – jeden etat, wspólnie pracowały i dzieliły się tą pracą. Jak one to robiły? Szczerze mówiąc, nie wiem, ale to było dawno temu, więc to nie są nowe rozwiązania” – dodaje.