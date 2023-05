„[...] To nie jest tak, że programistą czy koderem może być tylko mężczyzna” – zaznacza Marta Smolarek. Kompetencje do pracy w IT – jak podkreśla – są „dobrze rozwinięte wśród dziewczyn, które tylko się odważą postawić” na zawody w tej branży.

„[…] To jest stereotypowo męska branża” – przypomina Smolarek. Jak dodaje, „cyfry to też potwierdzają. Aktualnie w świecie IT kobiet jest około 15 -16 proc.”

„Jestem często (zbyt często) jedyną kobietą na spotkaniach w pracy. Uważam, że warto to zmienić, ponieważ IT daje bardzo wiele możliwości” – sądzi Smolarek.

Zapraszamy do obejrzenia całego wywiadu.