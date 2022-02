W piątym najbardziej zaludnionym kraju Unii Europejskiej jest obecnie więcej osób objętych kwarantanną niż zarejestrowanych bezrobotnych, a według rządowej strategii walki z Covid-19 nawet jedna czwarta z 16,2 miliona pracowników może być niezdolna do pracy w nadchodzących tygodniach z powodu choroby lub samoizolacji - podaje Bloomberg.

W lutym czeka nas bezprecedensowa liczba infekcji

„W lutym prawdopodobnie zobaczymy bezprecedensową liczbę infekcji, które staną się prawdziwym wyzwaniem dla firm” – mówi Andrzej Baczkowski, specjalizujący się w bezpieczeństwie pracy w W&W Consulting. Baczkowski spodziewa się, że liczba osób poddanych kwarantannie w Polsce wkrótce podwoi się po tym, jak minionym tygodniu wzrosła powyżej 1 miliona.

Rząd ostrzegł już firmy zajmujące się infrastrukturą krytyczną, w tym energetykę, koleje i bank centralny, że nawet 30 proc. ich pracowników może być wkrótce niezdolnych do pracy z powodu pandemii - wynika z kopii listu, do którego dotarł pod koniec stycznia TVN24.

Europa walczy o pracowników

Nadciągający kryzys w Polsce odzwierciedla trudną sytuację pandemiczną innych wschodnich państw członkowskich UE, które mają znacznie niższy poziom szczepień niż w Europie Zachodniej.

W stolicy Chorwacji omikron spowodował w tym tygodniu spustoszenie w sektorze publicznym. W Zagrzebiu transport tramwajowy i autobusowy stracił 390 kierowców, podała w piątek gazeta Jutarnji List. Z kolei w Rumunii szpitale informują o niedoborach personelu medycznego.

Państwa robią, co mogą, by zapobiec paraliżowi gospodarki. Największe czeskie lobby biznesowe wezwało rząd do umożliwienia osobom z pozytywnym wynikiem testów kontynuowanie pracy na określonych warunkach. Litwa ograniczyła wymóg samoizolacji do osób, które miały kontakt z członkami rodziny zarażonymi Covid-19.

Polska, z drugą najniższą stopą bezrobocia w UE po Czechach, już teraz stoi w obliczu dwucyfrowego wzrostu płac, co z kolei napędza inflację, która jest najwyższa od dwóch dekad.

– Nieobecności w pracy związane z Covid-19 oznaczają, że realizacja zamówień w firmach będzie trudna – uważa Andrzej Kubisiak, zastępca dyrektora ds. badań i znaliz w Polskim Instytucie Ekonomicznym w Warszawie.