"Sytuacja gospodarcza jest wymagająca, utrzymuje się duża niepewność. Rynek pracy zachowuje się w sposób, można powiedzieć, nieoczywisty, gdyż na rynku pracy ciągle jest niewystarczająca liczba pracowników, więc nadal się trzeba o nich starać, 'bić'. Nie jest to typowa sytuacja, którą mieliśmy w historii, ale patrząc na aktywność pracodawców, trzeba się spodziewać tego, że nastąpi spowolnienie ich działań, pewnie decyzje będą odsunięte na początek przyszłego roku, wszyscy będą przyglądać się sytuacji. Sytuacja na Ukrainie nam nie pomaga, w tym dodatkowo IV kw. charakteryzuje się ogólnie niższą liczbą dni roboczych. Więc gdy będziemy porównywali liczbę projektów rekrutacyjnych w IV kw., to trzeba założyć, że będzie to poziom niższy niż w III kw. i pewnie może osiągnąć spadek, zmniejszenie może nawet kilkunastu procent kw/kw" - powiedział Fiedorowicz podczas konferencji prasowej.

Zapowiedział, że spółka planuje systematyczny wzrost średnich cen dotyczący projektów rekrutacyjnych i innych usług w całej Grupie.

"W tym czasie pracujemy nad cenami, projekt Pricing, 3.0, ale nie tylko w pracuj.pl, ale również inne obszary pracują nad tym, by podnosić ceny, więc planujemy systematyczny wzrost średnich cen dotyczący projektów rekrutacyjnych czy innych usług" - powiedział CFO.

"Pracujemy nad nowymi usługami, które jeszcze bardziej będą dopasowane do potrzeb pracodawców i spersonalizowane dla potrzeb kandydatów pracuj 3.0, czy nowa strona eRecruiter. Szybko przygotowujemy się do pierwszych synergii produktowych po akwizycji. Niedługo w eRecruiterze będzie dostępny 'Kreator stron karier' - tj. usługa oparta o rozwiązania Softgarden - przejęta od tej spółki. Będziemy sprzedawać usługi produkowane przez Softgarden w Polsce. Takich synergii produktowych będziemy próbowali znaleźć więcej" - dodał.

Spółka podała wcześniej, że liczba sprzedanych projektów rekrutacyjnych w serwisie Pracuj.pl w III kw. 2022 roku wyniosła 136,1 tys. wobec 136,8 tys. w analogicznym okresie 2021 roku. Narastająco, w ciągu dziewięciu miesięcy tego roku liczba sprzedanych projektów rekrutacyjnych sięgnęła 433,6 tys. i była o 15,3% wyższa niż przed rokiem, przy jednoczesnym wzroście ich średnich cen o 10,5% r/r. Regularnie rośnie również liczba aktywnych klientów korzystających z systemu eRecruiter wspierającego rekrutację, oferowanego w modelu abonamentowym (SaaS). Na koniec września 2022 roku sięgnęła ona 1766 i była o 15% wyższa niż przed rokiem.

Grupa Pracuj jest wiodącą platformą technologiczną w branży HR w Europie Środkowo-Wschodniej. Jej najważniejsze marki to Pracuj.pl - największy polski internetowy serwis rekrutacyjny, Robota.ua - wiodący na rynku ukraińskim internetowy serwis rekrutacyjny, oraz eRecruiter - wiodący polski system wspierający prowadzenie procesów rekrutacyjnych, oferowany w modelu SaaS (ang. software as a service, czyli oprogramowanie jako usługa). Spółka jest notowana na GPW od grudnia 2021 r.

