Praca hybrydowa czyli jaka?

Reklama

Choć plany elastycznego czasu pracy wielu firm były konstruowane w taki sposób, aby ludzie przebywali w biurze od wtorku do czwartku i pracowali z domu w poniedziałki i piątki, okazuje się, że pracownicy częściej zostają w domu w czwartki. Tak wynika z nowych danych WFH Research, zespołu naukowców, w tym Nicholasa Blooma z Uniwersytetu Stanforda, który zebrał dane na temat zachowań i postaw dziesiątek tysięcy amerykańskich pracowników od początku pandemii.

Reklama

W ciągu ostatnich sześciu miesięcy najpopularniejszym dniem pracy z domu był piątek, tuż za nim uplasował się czwartek. Natomiast środa to dzień, w którym najczęściej pracownicy spędzali czas w firmie.

Zmienne wzorce pracy

Badanie pokazuje, że wzorce pracy wciąż zmieniają się przez prawie trzy lata od wybuchu pandemii, a także są dowodem na to, jak trudno jest firmom egzekwować surowe nakazy dotyczące powrotu do biura, zwłaszcza na napiętym rynku pracy. Peloton Interactive Inc. jest jednym z pracodawców, którzy wzywali pracowników z powrotem do biura od wtorku do czwartku, podczas gdy inni duzi pracodawcy, tacy jak Apple Inc., chcieli mieć pracowników w firmie we wtorki, czwartki i jeden dodatkowy dzień, który zostałby określony przez poszczególne zespoły.

Wcześniejszy plan Apple zakładał pracę w biurze w poniedziałki, wtorki i czwartki, co jest oznaką tego, jak firmy często majstrują przy tak zwanych planach RTO w oparciu o faktyczne wykorzystanie biura i opinie pracowników.

Analizy obłożenia biur

Przykładowo dane dotyczące obłożenia biur zbierane przez ochroniarską firmę Kastle Systems Inc. w październiku w dziesięciu głównych miastach USA pokazały, że zdecydowanie najczęściej przebywano na miejscu w środku tygodnia. Niedawny raport firmy Relogix, która dostarcza organizacjom analizy obłożenia powierzchni biurowych, wykazał również, że wtorek, środa i czwartek to „najbardziej preferowane dni na wizytę w biurze” zarówno w Ameryce Północnej, jak i w Europie. Tak więc wytypowanie czwartku jako popularnego dnia pracy zdalnej zaskoczyła ekspertów.

Według grupy badawczej WFH, w skład której wchodzą również Jose Maria Barrero z meksykańskiej szkoły biznesu ITAM, profesor Uniwersytetu Chicagowskiego Steven Davis i Shelby ze Stanforda, wśród pracowników, którzy mogą pracować z domu, prawie połowa przyzwyczaiła się do jakiejś hybrydowej rutyny. Nieco mniej niż jedna trzecia pracowników jest zawsze w biurze, a niewiele ponad jedna piąta pracuje w pełni zdalnie. Grupa Blooma odkryła, że czwartek i piątek to najpopularniejsza kombinacja dni zdalnych wśród osób pracujących dwa dni w domu, na drugim miejscu są poniedziałki i piątki.