Charlie Chang, bo o nim mowa, zaczął swoją przygodę z pasywnym zarabianiem od tworzenia filmów publikowanych na kanale Youtube. To zajęcie nie było przez długi czas intratne aż do 2020 i wybuchu pandemii. Gdy jeden z jego materiałów stał się w sieci viralem, zarejestrował się do programu partnerskiego YouTube Adsense. Tylko w 2021 roku jego przychody z tego źródła wyniosły 1,5 miliona dolarów. Oto cztery jego źródła przychodów, które generują średnio ponad 100 tys. dol. miesięcznie.

Marketing afiliacyjny (koszt rozpoczęcia działalności – 0 dol.)

Polega on na uzyskiwaniu prowizji za promowanie produktów i usług danej marki na własnym blogu, stronie internetowej czy innej platformie. Prowizję otrzymuje się za każdym razem, gdy ktoś kliknie odnośnik do wskazanego linku lub dokona za naszym pośrednictwem zakupu.

Jak pisze Chang w artykule, działalność tę charakteryzuje niski próg wejścia. Prawdziwą sztuką jest stworzenie treści, które będą docierały do właściwego odbiorcy.

Najlepszym miejscem do nawiązania tego typu współpracy z firmami są specjalnie przeznaczone do tego platformy.

Program YouTube Adsense (koszt – 0 dol.)

Chang podkreśla, że dołączenie do programu partnerskiego wymaga posiadania co najmniej 1 tys. subskrybentów i 4 tys. godzin obejrzanych materiałów w ostatnim roku.

Podstawą sukcesu jest regularność publikowania nowych filmów, dobór tematów wzbudzających w danej niszy duże zainteresowanie (tutaj z pomocą przychodzi Google Trends) oraz regularne podnoszenie jakości produkcji.

Produkty cyfrowe (koszt subskrypcji na platformie Kajabi umożliwiającej tworzenie i udostępnianie treści to 99 dol. za trzy miesiące)

Pierwszy krok to zdaniem autora zidentyfikowanie swoich mocnych stron i kompetencji oraz ustalenie, czego możesz nauczyć innych. Może być to na przykład pisanie (copywriting), język obcy czy produktywność. Następnie należy wybrać platformę, która zajmie się hostingiem szkolenia czy kursu. Przy tworzeniu materiałów pomocne może okazać się narzędzie Notion służące do organizacji pracy. Do nagrania materiałów konieczna będzie dobrej jakości kamera i statyw.

Platformy typu Kajabi umożliwiają także tworzenie kampanii reklamowych.

Wynajem pokoju (koszt uzależniony od indywidualnej sytuacji)

Ciekawą formą pasywnego biznesu jest wynajem pokoju. Chang zakupił wraz z siostrą dwupokojowe mieszkanie i wynajmował jeden z pokoi w Los Angeles za 1,5 tys. dol. miesięcznie, co pomogło mu w spłacie hipoteki. Alternatywą dla wynajmu długoterminowego jest najem krótkoterminowy na przykład za pośrednictwem platformy Airbnb.