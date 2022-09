Z powodu braku rąk do pracy rząd Australii po raz pierwszy od lat podniesie limity imigracyjne. W tym roku podatkowym kraj przyjmie do 195 tys. osób, co oznacza wzrost o 35 tys. – poinformowała w piątek BBC.

Braki kadrowe w wielu sektorach to skutek pandemii koronawirusa oraz twardej polityki migracyjnej rządu w Canberze. Najbardziej ucierpiały hotelarstwo, opieka zdrowotna, rolnictwo i wykwalifikowany handel. Rok podatkowy w Australii trwa od 1 lipca do 30 czerwca. „(...) wpływ pandemii był tak poważny, że nawet jeśli wyczerpiemy wszystkie inne możliwości, nadal będzie nam brakować tysięcy pracowników, przynajmniej w krótkim okresie" – powiedziała minister spraw wewnętrznych Clare O'Neil. Choć w kraju jest ponad 480 tys. wolnych miejsc pracy, to wobec najniższego od 50 lat bezrobocia pracodawcy mają problemy ze znalezieniem ludzi. Jak podaje BBC, stała imigracja wzrosła w połowie zeszłej dekady do 190 tys. osób, jednak w 2017 roku znów została ograniczona, stając się przedmiotem gorącej debaty politycznej. „Odchodzimy od systemu, który był niemal w całości skoncentrowany na tym, jak trzymać migrantów z dala, do takiego, w którym zdajemy sobie sprawę z toczącej się globalnej walki o talenty" – dodała O'Neil. Wzrost limitów obejmuje m.in. dodatkowe 4,7 tys. miejsc dla pracowników służby zdrowia. Rząd obiecał również przeznaczyć ponad 24 mln dolarów na likwidację ogromnych zaległości w rozpatrywaniu wniosków wizowych. Od 2016 roku do Australii przeniosło się ponad milion osób. mrf/ akl/