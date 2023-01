Pokazuje on również, że poziom szczęścia i pewności siebie w tej grupie wiekowej jest najniższy od czasu, gdy 14 lat temu - kiedy zaczynał się globalny kryzys finansowy - organizacja zaczęła przeprowadzać takie badania.

Według badania największym zmartwieniem młodych ludzi jest kryzys kosztów życia, na który wskazało 57 proc. ankietowanych, a 34 proc. najbardziej obawia się recesji. A ponad połowa badanych - 53 proc. - uważa, że kryzys kosztów życia będzie miał gorszy wpływ na ich życie niż pandemia Covid-19. Z kolei 54 proc. uważa, że niepewność ekonomiczna sprawia, iż czują się beznadziejnie, myśląc o przyszłości, przy czym wśród osób z biedniejszych środowisk odsetek ten wzrasta do 55 proc.

Nowe priorytety młodych Brytyjczyków

45 proc. pytanych obawia się, że nigdy nie będzie zarabiać wystarczająco dużo, aby utrzymać rodzinę, a w przypadku osób z mniej zamożnych środowisk odsetek ten wzrasta do 53 proc. Założenie rodziny jest dopiero na trzecim miejscu na liście celów życiowych - na osiągniecie bezpieczeństwa finansowego jako cel wskazało 64 proc. respondentów, na zdrowie psychiczne - 43 proc., a na posiadanie rodziny 36 proc.

Siedem na 10 osób uznało, że posiadanie pracy, która daje im stabilność finansową, jest dobre dla ich zdrowia psychicznego, a 59 proc. uważa, że dobre dla samopoczucia psychicznego jest w ogóle posiadanie pracy. Ale 47 proc. respondentów obawia się wpływu recesji na ich bezpieczeństwo zatrudnienia, a wśród osób pochodzących z uboższych środowisk odsetek ten wzrasta do 52 proc.

Raport sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez ośrodek YouGov wśród 2025 osób w wieku od 16 do 25 lat w Wielkiej Brytanii w okresie od 22 listopada do 7 grudnia. Prince's Trust to organizacja charytatywna założona przez króla Karola III, gdy był następcą tronu, w celu wspierania młodych ludzi, zwłaszcza mających trudny start życiowy.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński