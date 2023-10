Według danych polskiego portalu z ogłoszeniami o pracy No Fluff Jobs, który wymaga podania proponowanego rodzaju umowy w każdym ogłoszeniu, możliwość zatrudnienia na kontrakcie B2B w trzecim kwartale tego roku pojawiła się w 73,6 proc. ofert z branży IT. Propozycja zatrudnienia na podstawie umowy o pracę pojawiła się w 53,6 proc. ofert i najczęściej dotyczyły one stanowisk juniorskich.

Oferty B2B to w IT to wypracowany standard

Jak podaje No Fluff Jobs, kontrakt B2B od lat jest najczęściej oferowanym rodzajem zatrudnienia w branży IT. I choć - jak wskazano - Unia Europejska pracuje nad projektem dyrektywy mającej m.in. ograniczyć zatrudnianie przez firmy pracowników na B2B lub umowie zlecenia, to na razie jednak nie wiadomo, kiedy miałaby ona zacząć obowiązywać.

Według autorów publikacji oferty B2B to w IT to wypracowany standard. "Popularne i najczęściej trafne jest przekonanie, że przy zarobkach na poziomie kilkunastu tysięcy złotych umowa B2B jest korzystniejsza dla pracowników, jeśli mówimy o kwocie, która finalnie wpływa na konto" – komentuje prezes No Fluff Jobs Tomasz Bujok.

"Nie zakładam też, że w najbliższym czasie wiele się tu zmieni, bo pracodawcy IT potrzebują wykwalifikowanych pracowników i pracowniczek. Są skłonni zatrudniać także tych, którzy wykonują zlecenia dla innych firm" - wskazał Bujok dodając, że umowa B2B ułatwia takim pracownikom elastyczną współpracę z kilkoma podmiotami, a samym pracodawcom obniża koszty.

Według danych z KRS liczba zarejestrowanych w Polsce firm informatycznych na koniec sierpnia br. wynosiła 177 tys. i od końca 2022 r. wzrosła o 10 proc. Wskazano, że najwięcej, bo aż 72 proc. tych działalności, jest związana z oprogramowaniem. Doradztwem w zakresie informatyki zajmuje się nieco ponad 17 proc., a nieco ponad 6 proc. jest zarejestrowanych w kategorii związanej z usługami w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, natomiast niecałe 5 proc. - z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi.

Etat w IT ma mniejsze znaczenie

Największy odsetek firm IT jest zarejestrowany w województwie mazowieckim (29 proc.), następnie w małopolskim, dolnośląskim i śląskim (po 11 proc.). Trzecie miejsce zajęło województwo wielkopolskie, w którym zarejestrowanych jest 7 proc. tego typu działalności. Po 2 proc. znajdziemy w województwach podlaskim oraz warmińsko-mazurskim, a najmniej – po 1 proc. – w świętokrzyskim i opolskim.

Z analizy wynika, że ok. 38 proc. działalności informatycznych prowadzonych jest przez kobiety, które - jak wskazują badania - preferują umowę o pracę (77,7 proc. badanych wskazało ją jako swój pierwszy wybór).

"Etat ma dużo atutów, a z najważniejszych można wymienić większą ochronę stanowiska pracy i dużo świadczeń socjalnych. Ale w IT, gdzie niedobory specjalistów i specjalistek są ogromne, a zarobki są wysokie, to wszystko ma mniejsze znaczenie" – przekonuje Tomasz Bujok.

Zwrócił uwagę, że firmy IT, które szukają doświadczonych pracowników, często i tak idą na ustępstwa i np. również na kontrakcie oferują wiele benefitów i 26 dni lub więcej wolnych od wykonywania umowy. "Dla pracowników praca w IT wiąże się z ulgami podatkowymi, ale dla większości korzystne jest też samo rozliczanie ryczałtem" - podsumował Bujok.

autorka: Ewa Wesołowska