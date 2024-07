Zgodnie z raportem "Rola i wyzwania działów zakupów w Polsce", opracowanym na zlecenie Polskiego Stowarzyszenia Menedżerów Logistyki i Zakupów, specjaliści ds. zakupów mogą obecnie osiągać zarobki na poziomie nawet 42 tysięcy złotych miesięcznie.

Kim są specjaliści ds. zakupów i czym się zajmują?

Specjaliści ds. zakupów, czyli tzw. zakupowcy, są kluczowymi postaciami w każdej organizacji, odgrywając nie tylko rolę w zakupie surowców i materiałów produkcyjnych, ale także w zarządzaniu logistyką i oferowaniu usług profesjonalnych. Ich działalność rozciąga się również na administrację, IT, marketing, sektor energetyczny i inne, mniej określone obszary. Ponadto odpowiedzialni są za tworzenie strategii zakupowych, analizowanie rynku dostawców, negocjowanie umów oraz zarządzanie zespołami. Ich praca ma zasadnicze znaczenie dla optymalizacji kosztów i zwiększania efektywności operacyjnej przedsiębiorstwa.

Jak wyglądają wynagrodzenia w sektorze zakupów?

Struktura wynagrodzeń w dziale zakupów jest zależna od poziomu piastowanego stanowiska. Z danych zawartych w raporcie wynika, że struktura wynagrodzeń na różnych szczeblach kariery w zakupach prezentuje się następująco:

Buyer i Indirect Buyer ( specjalista ds. zakupów ): od 8 000 do 12 000 zł

): od 8 000 do 12 000 zł Senior Buyer i Strategic Buyer ( starszy specjalista ds. zakupów ): od 12 000 do 18 000 zł,

): od 12 000 do 18 000 zł, Purchasing Leader ( lider ds. zakupów ): od 14 000 do 19 000 zł,

): od 14 000 do 19 000 zł, Category/Commodity Manager ( niższe stanowiska menedżerskie ): od 17 000 do 20 000 zł,

): od 17 000 do 20 000 zł, Purchasing/Sourcing Manager, Purchasing Director i Head of Sourcing (wyższe stanowiska menedżerskie): od 24 000 do 42 000 zł.

Co dalej z branżą IT?

Chociaż pozycja specjalistów IT jako jednych z najlepiej opłacanych zawodów w Polsce zaczyna słabnąć, branża ta nadal pozostaje atrakcyjna. Wciąż oferuje konkurencyjne wynagrodzenia, a w szczególności dla ekspertów z sektorów takich jak cyberbezpieczeństwo, gdzie stawki godzinowe mogą przekraczać 250 zł netto. Co więcej, branża IT wyróżnia się możliwością pracy zdalnej, co jest dużym atutem w obecnych czasach.