Ekspertka Jessica Weiss, radzi na portalu CNBC Make It, jakich praktyk trzeba użyć, aby wrócić do zadań, które trzeba zrobić szczególnie czasie, gdy jesteśmy całkowicie przytłoczeni i rozproszeni.

Oto trzy sztuczki, które zaleca wypróbować Jessica Weiss

Daj swojemu ciału szansę na odczuwanie

Weiss zaleca, 15 do 20 minut zmartwień, złości, frustracji — cokolwiek czujesz. To „sposób, w jaki faktycznie będziesz w stanie przejść przez emocje”, mówi Weiss. Może się to zdarzyć o każdej porze dnia.

Jeśli chodzi o to, jak radzić sobie z emocjami w tym czasie, spróbuj porozmawiać z kimś, o kim wiesz, że cię wysłucha. Innym dobrym sposobem na ich uwolnienie jest prowadzenie dziennika. Ćwiczenia fizyczne również mogą pomóc ci się ich pozbyć i uwolnić. „Podstawowym założeniem jest wyrzucenie myśli z ciała fizycznego i wprowadzenie ich do świata” — mówi Weiss.

Skup się na rzeczach, które możesz kontrolować

Kiedy faktycznie pracujesz, Weiss zaleca skupienie się na rzeczach, które możesz kontrolować. Innymi słowy, skup się na zadaniach, „nad którymi masz autonomię i wpływ”, mówi Weiss, a nie na tych, które zależą od innych osób. Przesunięcie energii w stronę pracy, którą możesz kontrolować, „zmniejsza lęk, a także zwiększa poziom zadowolenia z życia” — mówi. Podobnie, zamiast myśleć o wszystkim, co musisz zrobić, w szerszej perspektywie, skup się na „małych zwycięstwach”.

Wprowadź się w "stan flow"

Wygospodaruj trochę czasu na wejście w stan wysokiego poziomu skupienia, w którym całkowicie zanurzysz się w wykonywanej czynności do tego stopnia, że aż stracisz poczucie czasu. Weiss zaleca poświęcenie na to jednej do dwóch godzin dziennie.

W tym przedziale czasowym „wybierz zadanie, które jest nieco trudniejsze niż coś, co zwykle robisz, wyeliminuj rozproszenia” i wyznacz jasny cel na koniec tego czasu. Danie sobie dwóch godzin na skupienie się na wysokiej aktywności, która rzuca ci wyzwanie, „przynosi poczucie satysfakcji”, mówi Weiss.