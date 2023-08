Nie tylko na niemieckim rynku pracy są braki kadrowe, to również problem dla sąsiadujących państw. By zmniejszyć poziom niedoborów, kraje przyciągają zagranicznych pracowników, w tym obywateli Niemiec – pisze serwis Merkur.

Praca za granicą. W jakich państwach Niemcy chcą zarabiać?

Gdzie obywatelom Niemiec opłaca się wyjeżdżać w celach zarobkowych? Jak podają niemieckie media, jednym z takich kierunków jest Szwajcaria. Dla przykładu, pensja na stanowisku kasjera w tym alpejskim państwie to nawet 4 700 euro, z kolei w Niemczech (w Bawarii) to do 2836 euro (według taryfy). Jak dodaje Merkur, tylko pracownicy dojeżdżający mają tu przewagę. Powodem są wysokie koszty życia w Szwajcarii.

Z kolei „podobne koszty” życia oraz kultura – jak podkreśla Merkur – łączą Niemcy z Austrią, która również jest celem zarobkowym dla naszych sąsiadów. Jeśli chodzi o możliwości zarobkowe w Austrii, są one “konkurencyjne" w porównaniu ze stawkami w Niemczech.

Kolejnym rynkiem pracy, który przyciąga Niemców, jest Luksemburg. To atrakcyjny kraj szczególnie dla wykwalifikowanych pracowników w branżach takich jak: IT, finanse oraz prawo. Zarobki powyżej niemieckiej średniej przyciągają, jednak zamieszkanie tam na stałe (jak w przypadku Szwajcarii) jest dla niektórych niemożliwe z powodu wysokich kosztów życia.

Gdzie wyprowadzają się Niemcy?

Wśród celów na przeprowadzkę pierwsze i drugie miejsce zajmują państwa sąsiadujące z Niemcami (jak wynika z danych za 2022 r.), czyli Szwajcaria (20 107) i Austria (12 423). Wspomniane kraje stały się wówczas domem dla łącznie ponad 32 tys. Niemców w ubiegłym roku – podaje Statista.

Na trzecim miejscu znalazł się kraj poza Europą – USA. W ubiegłym roku w Stanach Zjednoczonych zamieszkało 9 515 Niemców. Tuż za USA znalazła się Hiszpania 8 658. Z kolei piąte miejsce należy do sąsiadującej z Niemcami Francji (6 301).

Kolejne pozycje to Turcja (5 722) oraz Wielka Brytania(5 014). Co ciekawe, na ósmym miejscu znalazła się Polska, do której w 2022 r. przeprowadziło się 4 606 obywateli Niemiec.