Rynek pracy w Wiedniu. Zmiany dla migrantów

Wiener Integrationsrat (Wiedeńska Rada Integracyjna) – to organ ds. integracji, który został powołany w tym tygodniu w Wiedniu. Stolica Austrii chce z jego pomocą zapewnić migrantom lepszy dostęp do rynku pracy.

Jak podaje serwis VIENNA.AT, na celowniku krytyków obecnej sytuacji znalazły się m.in. biurokratyczne bariery w zatrudnianiu wspomnianej grupy.

Według austriackich mediów po pięciu latach pobytu w Austrii ok. 60 proc. uchodźców ma zatrudnienie. Rozpoczęcie pracy w tej grupie wypada „stosunkowo późno”. Zdaniem Judith Kohlenberger, badaczki ds. migracji (która pełni funkcję rzeczniczki Integrationsrat), wpływa na to proces azylowy; konieczne są ułatwienia.

Bez obowiązku pracy w stolicy Austrii

Zastępca burmistrza Wiednia i radny ds. integracji Christoph Wiederkehr (NEOS) podkreśla, że w Wiedniu nie będzie obowiązku pracy. „Wiedeń na pewno tego nie zrobi" – dodaje.

"Nie uważam, że muszą pracować, ale powinni" – mówi Wiederkehr, komentując sytuację obcokrajowców na rynku pracy w stolicy Austrii.

Więcej szkoleń w Wiedniu

W 2024 r. stolica Austrii planuje zwiększyć budżet na kształcenie i kursy językowe – pisze serwis VIENNA.AT. To efekt stanowiska Rady ds. Integracji, która chce zmian ws. dostępu do rynku pracy dla migrantów.

Zmiany są również konieczne w przypadku uznawania istniejących szkoleń. Dla przykładu – jaki podają austriackie media – ta kwestia dotyczy wielu osób z wykształceniem wyższym, które przyjechały do Wiednia np. z Ukrainy.

Prof. Sieglinde Rosenberger, austriacka politolog, przypomina, że ważne są działania ws. wzmocnienie integracji społecznej nowych pracowników z innych państw. Ekspertka zaznacza też, że należy m.in. zastanowić się nad kwestiami związanymi z łączeniem rodzin ( i np. przeanalizować, czy dostęp tych osób do rynku pracy byłby możliwy).

Karl Mahrer z Austriackiej Partii Ludowej (ÖVP) uważa, że Rada ds. Integracji proponuje „nieodpowiedzialne działania". Według polityka modyfikacje ws. dostępu do rynku pracy (dla osób ubiegających się o azyl) należy rozumieć jako „wręcz zaproszenie" do przyjazdu do Wiednia, a ważniejsze – jego zdaniem – jest to, by wprowadzić zmiany ws. świadczeń (jak np. wycofanie dodatkowych świadczeń w ramach wiedeńskiej minimalnej gwarancji socjalnej).