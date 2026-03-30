Wynagrodzenie za pracę podlega ochronie

Przed nami święta i choć to raczej Boże Narodzenie kojarzy się z prezentami, to w niektórych firmach również na Wielkanoc pracownicy mają możliwość uzyskania dodatkowych świadczeń z ZFŚS. I choć w większości przypadków jest to powód do radości, to w niektórych pojawia się również frustracja. Dotyczy to w szczególności osób, których wynagrodzenia podlegają egzekucji komorniczej.



Prawo pracy uwzględnia szczególną rolę, jaką wynagrodzenie pełni w życiu pracownika i jego najbliższych – to dlatego zostało ono objęte szczególną ochroną, której celem jest m.in. zapewnienie tym osobom podstawowych środków utrzymania. Jednym z przejawów tej ochrony są ograniczenia w zakresie dokonywania potrąceń. Zgodnie z obowiązującymi przepisami można z niego, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wpłat dokonywanych do pracowniczego planu kapitałowego potrącać tylko należności wymienione w ustawie z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, w tym sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych i na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne. Dodatkowo potrąceń dokonuje się we wskazanej przez ustawodawcę kolejności, w określonych przez niego granicach, a także przy uwzględnieniu kwot wolnych od potrąceń, które stanowią minimum, które musi trafić do rąk (na konto) pracownika.

Świadczenie z ZFŚS nie jest składnikiem wynagrodzenia

Jednak czy egzekucja obejmuje również świadczenia z ZFŚS? Specjaliści nie są zgodni co do tego, czy stanowi ono składnik wynagrodzenia w tym rozumieniu, jednak większość z nich skłania się do wniosku, że nie. To jednak wcale nie oznacza, że jest to wniosek korzystny dla pracowników. Przepisy ustawy z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego dopuszczają bowiem możliwość prowadzenia egzekucji również z innych wierzytelności. Oznacza to, że w sytuacji, gdy komornik dokona zajęcia również na podstawie art. 895 Kodeksu postępowania cywilnego, to również świadczenie przyznane ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zostanie objęte egzekucją, a dodatkowo nie będzie ono podlegało ochronie przewidzianej dla wynagrodzenia za pracę, co oznacza, że pracodawca nie zastosowuje w odniesieniu do niego granic potrąceń i kwot wolnych od potrąceń.