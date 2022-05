Z badania wynika również, że zmniejszyły się nierówności w wynagrodzeniach. Najwięcej dobrze opłacanych studentów jest w Szczecinie i w Trójmieście. Najmniej zarabiają studenci w Krakowie i w Poznaniu – podano.

W komunikacie z badania zwrócono uwagę na to, że przeciętne wynagrodzenie w firmach urosło od zeszłego roku ponad 10 proc. Z badania przeprowadzonego przez pracownię SW Research w ramach programu "Kariera Polskiej Rady Biznesu" wynika, że cały czas co trzeci student zarabia między 2 tys. a 3 tys. złotych miesięcznie. W 2021 r. było tak samo – podano.

Z badania wynika również, że mniej więcej co piąty student (22 proc.) otrzymuje pensję w wysokości od 3 do 4 tys. zł na rękę. Nieznacznie spadła liczba najgorzej zarabiających – 4 proc. studentów dostaje poniżej tysiąca złotych, a 15 proc. od tysiąca do dwóch tysięcy.

"Biorąc pod uwagę spadek liczby najmniej zarabiających studentów możemy przyjąć twierdzenie, że gospodarka wychodzi z kryzysu. Jednak ciągle nie doszliśmy do poziomu z 2019 r., kiedy pomiędzy trzy a cztery tysiące złotych netto wynagrodzenia otrzymywała blisko jedna trzecia pracujących studentów" – mówi cytowany w komunikacie Marian Owerko, twórca i szef programu organizowanego przez Polską Radę Biznesu.

Z badania wynika również, że studentów zarabiających powyżej 7 tys. zł miesięcznie na rękę można znaleźć w Warszawie, Łodzi, Szczecinie, Toruniu i w Bydgoszczy. Nad morzem – w Trójmieście i Szczecinie – zanotowano także zarobki wśród studentów na poziomie między 6 a 7 tys. zł netto. Po drugiej stronie skali jest Łódź – w niej 8 proc. studentów zarabia poniżej tysiąca zł miesięcznie.

Już na pierwszym etapie ścieżki zawodowej kobiety są gorzej wynagradzane od mężczyzn – to kolejny wniosek z analizy. 6 proc. studiujących pań otrzymuje pensję poniżej tysiąca zł netto, a 19 proc. – między 1 tys. a 2 tys. zł. Dla panów te wartości są o połowę mniejsze – to odpowiednio 3 proc. i 10 proc. W kolejnych przedziałach skali zarobków proporcje się odwracają i kobiet jest dwa razy mniej niż mężczyzn.

W skali ogólnopolskiej 23 proc. studentów chciałoby zarabiać między 3 a 4 tys. zł. W komunikacie z badań podano, że w Krakowie takiej pensji życzyłoby sobie prawie 40 proc. ankietowanych. 19 proc. studentek i studentów z Polski marzy o pensji między 4 a 5 tys. zł.

W ramach badania przeprowadzono 820 ankiet ze studentami w wieku 18-30 lat. 36,7 proc. z nich zaznaczyło, że ma stałą pracę lub pracuje dorywczo, 2,8 proc. – że prowadzi własną działalność gospodarczą. Pytanie dotyczące zarobków było skierowane do studentów, którzy obecnie pracują. Odpowiedzi uzyskano od 301 osób.