Najnowsze dane GUS o wynagrodzeniach w sektorze przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 osób (czyli bez mikrofirm) podsumowują czerwiec 2023 r. Wynika z nich, że stale powiększa się przepaść między czołówką listy – tworzoną przez Kraków, Warszawę, Katowice i Gdańsk – oraz goniącymi te miasta Wrocławiem i Poznaniem a całą resztą. Co istotne – w pozostałej dwunastce miast wojewódzkich przeciętne zarobki były w czerwcu niższe od oficjalnej średniej krajowej w sektorze przedsiębiorstw, która wedle GUS wyniosła 7335 zł i 20 gr. Najbardziej odstają Kielce i Białystok, gdzie przeciętne wynagrodzenie ledwie przekroczyło 6 tys. zł brutto. To o ponad połowę mniej niż w Katowicach i Krakowie.

Katowice — lider rankingu wynagrodzeń w stolicach województw

Katowice nieznacznie wyprzedziły Kraków za sprawą podwyżek płac w dwóch branżach: górnictwie węgla kamiennego i wytwarzaniu energii elektrycznej. Śląscy górnicy zarabiają obecnie mniej więcej tyle, co tamtejsi informatycy. Wynagrodzenia w stolicy Małopolski wyśrubowali z kolei pracownicy sekcji informacja i komunikacja, przede wszystkim ci pracujących dla międzynarodowych korporacji świadczących zaawansowane globalne usługi dla biznesu (GBS). Przewaga tej sekcji jest jeszcze bardziej miażdżąca w Gdańsku: to jedyna grupa zarabiająca o połowę więcej od średniej w mieście; 90 proc. pracowników pozostałych sekcji jest po kreską. W Warszawie komin płacowy wraz z informatykami tworzą pracownicy sekcji działalność profesjonalna, naukowa i techniczna.

A jak to dokładnie wyglądało u liderów zestawienia?

Katowice — miesięczne wynagrodzenie brutto

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2023 r. wyniosło w Katowicach 9161,55 zł i było o 10,8 proc. wyższe w stosunku do maja 2023 r. oraz o 26,4 proc. (!) wyższe niż czerwcu 2022 r. Taka podwyżka płac grubo przebiła inflację. Jak to możliwe?

W stosunku do czerwca 2022 r. wzrost przeciętnego wynagrodzenia brutto odnotowano w przemyśle (o 41,5 proc.!), budownictwie (o 22,8 proc.), obsłudze rynku nieruchomości (o 21,7 proc.), administrowaniu i działalności wspierającej (o 21,6 proc.), transporcie i gospodarce magazynowej (o 14,6 proc.). Podwyżki w działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej były lekko powyżej poziomu czerwcowej inflacji (o 12,6 proc.), ale już w zakwaterowaniu i gastronomii – lekko poniżej (o 10,6 proc.). Realnie straciły pensje osób zatrudnionych w sekcjach: informacja i komunikacja (wzrost rok do roku o 7,9 proc.) oraz handel; naprawa pojazdów samochodowych (o 6,8 proc.).

W efekcie tego wszystkiego w informacji i komunikacji oraz przemyśle wynagrodzenia były statystycznie o jedną piątą wyższe od średniej w stolicy Śląska, w budownictwie – o 5,6 proc. wyższe od tej średniej, pozostali pracownicy byli pod kreską. W handlu zarabiało się o ponad 30 proc. mniej od średniej, w administrowaniu i działalności wspierającej – o 35 proc. mniej, zaś w zakwaterowaniu i gastronomii – o prawie połowę mniej.

Kraków — świetne zarobki informatyków

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2023 r. wyniosło w stolicy Małopolski 9134,24 zł i było o 1,6 proc. wyższe niż miesiąc wcześniej i o 13,9 proc. wyższe niż rok wcześniej.

Rok do roku wzrost przeciętnego wynagrodzenia brutto GUS zanotował w sekcjach: zakwaterowanie i gastronomia (o 19,1 proc.), transport i gospodarka magazynowa (o 17,6 proc.), administrowanie i działalność wspierająca (o 16,4 proc.), obsługa rynku nieruchomości (o 15,3 proc.), działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (o 15,2 proc.), handel; naprawa pojazdów samochodowych (o 13,1 proc.), przemysł (o 12,9 proc.), budownictwo (o 11,2 proc.), informacja i komunikacja (o 10,5 proc.).

Z danych tych wynika, że informatycy po raz pierwszy od dłuższego czasu dostali podwyżki poniżej poziomu inflacji. Mimo to pozostali na szczycie listy wynagrodzeń – w sekcji informacja i komunikacja średnia była o ponad 45 proc. wyższa od przeciętnego wynagrodzenia w grodzie Kraka. Nad kreską (o 17 proc.) byli jeszcze tylko pracownicy sekcji działalność profesjonalna i techniczna. Reszta zarabiała w czerwcu poniżej miejskiej średniej. Jak bardzo? Budowlańcy i handlowcy o ok. jedną piątą, kierowcy i magazynierzy o jedną trzecią, a pracownicy hoteli i restauracji o ponad 43 proc.

Gdańsk: skok przemysłu

W stolicy Pomorza przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2023 r. wyniosło 9003,30 zł i było o 0,7 proc. wyższe niż w maju 2023 r. i o 16,4 proc. wyższe niż w czerwcu 2022 r. To po Katowicach największy roczny skok we wszystkich miastach wojewódzkich (trzecia pod tym względem Łódź odnotowała wzrost przeciętnego wynagrodzenia o 15 proc.)

Na przestrzeni roku wzrost przeciętnego wynagrodzenia brutto GUS odnotował w Gdańsku w sekcjach: przemysł (o 21,3 proc.), transport i gospodarka magazynowa (o 21,1 proc.), administrowanie i działalność wspierająca (o 14,1 proc.), informacja i komunikacja (o 13,8 proc.), budownictwo (o 10,3 proc.). Poniżej inflacji był wzrost wynagrodzeń w sekcjach: obsługa rynku nieruchomości (o 8,5 proc.), handel; naprawa pojazdów samochodowych (o 8,2 proc.), działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (o 6,6 proc.) oraz zakwaterowanie i gastronomia (o 4,8 proc.).

W Gdańsku kominem płacowym byli w czerwcu pracownicy sekcji informacja i komunikacja – zarabiali dokładnie o połowę więcej od miejskiej średniej. Co ciekawe – na drugim miejscu znaleźli się zatrudnieni w transporcie i gospodarce magazynowej (przede wszystkim w portach i transporcie morskim): ich zarobki były o 10,6 proc. wyższe od średniej w stolicy Pomorza. Podium domykał przemysł (8,5 proc. powyżej średniej, co oznacza, że przeciętna płaca zbliża się w tym sektorze do 10 tys. zł), a tuż za tą trójką uplasowała się działalność profesjonalna i techniczna (5,5 proc. powyżej gdańskiej średniej). Pod kreską byli pracownicy wszystkich pozostałych sekcji: zarobki w administracji odstawały od gdańskiej średniej o ponad jedną trzecią, a w zakwaterowaniu i gastronomii – o ponad 45 proc.

Warszawa: odbicie administracji (od dna)

W stolicy Polski i Mazowsza przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2023 r. wyniosło 8832,58 zł i było o 1,3 proc. wyższe niż w maju 2023 i o 13,3 proc. wyższe niż w czerwcu 2022 r.

Rok do roku wzrost przeciętnego wynagrodzenia brutto odnotował warszawski GUS w sekcjach: administrowanie i działalność wspierająca (o 19,8 proc.), transport i gospodarka magazynowa (o 15,2 proc.), przemysł (o 14,0 proc.), informacja i komunikacja (o 13,8 proc.), obsługa rynku nieruchomości (o 13,4 proc.), zakwaterowanie i gastronomia (o 13,1 proc.), handel; naprawa pojazdów samochodowych (o 12,1 proc.), działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (o 10,5 proc.). Oznacza to, że większość pracowników stołecznego sektora przedsiębiorstw – z wyjątkiem tych zatrudnionych w mikrofirmach – dostało podwyżki przynajmniej rekompensujące inflację. Wyjątkiem byli budowlańcy – w tej sekcji GUS odnotował spadek przeciętnego wynagrodzenia brutto - o 2,6 proc. rok do roku.

W efekcie pracownicy sekcji informacja i komunikacja zarabiali w czerwcu 2023 r. w Warszawie statystycznie o prawie 43 proc. więcej od stołecznej średniej, a w sekcji działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – średnio o prawie 35 proc. więcej od średniej. Nad kreską (o ponad 14 proc.) znaleźli się jeszcze zatrudnieni w obsłudze rynku nieruchomości oraz – ledwo, ledwo – w handlu i w przemyśle. In minus najbardziej od średniej odstawali pracownicy zakwaterowania i gastronomii (o ponad 30 proc.) oraz – mimo formalnie największych podwyżek – zatrudnieni w administrowaniu i działalności wspierającej (równo o 30 proc. pod kreską).