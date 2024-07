Służba kontraktowa w policji. Nowy katalog ułatwień dla policjantów. Bez testu wiedzy i sprawnościowego [Nowelizacja]

Rząd przedstawił katalog ułatwień co do przyjęcia do Policji albo powrotu do tej służby. Dotyczą odrębnego postępowania kwalifikacyjnego (przyjęcie) oraz rezygnacji z szeregu testów (powrót).

Reklama

Nowe przepisy są próbą zaradzenia problemu wakatów w służbach mundurowych.

Odrębne postępowanie kwalifikacyjne – policja 2025 r

Reklama

Dotyczy kandydatów, którzy złożyli podanie o przyjęcie do służby w Policji lub Straży Granicznej przed upływem 3 lat od ukończenia szkoły ponadpodstawowej w oddziale o profilu mundurowym (liceum ogólnokształcącego lub technikum).

W takiej sytuacji

1) Postępowanie kwalifikacyjne wobec takich kandydatów nie będzie obejmowało testu wiedzy.

2) Kandydaci będą zwolnieni z testu sprawności fizycznej w sytuacji, gdy uzyskają pozytywny wynik ze spełniającego odpowiednie kryteria testu sprawności fizycznej, przeprowadzonego w ostatnim roku szkolnym nauczania w oddziale o profilu mundurowym przez zespół, w którym będą uczestniczyli funkcjonariusze lub pracownicy (Policji lub Straży Granicznej).

Ułatwienia dotyczą nie tylko przyjęcia do Policji. Absolwenci ww. klas będą mieli pierwszeństwo w przyjęciu do Straży Granicznej.

Powrót do policji – Kto i kiedy bez testów

Ułatwienia dla byłych funkcjonariuszy, którzy postanowili ponownie wstąpić do służby w Policji lub Straży Granicznej:

1) Nowe ścieżki postępowania kwalifikacyjnego.

2) Podniesieniu z 3 lat do 5 lat możliwości zastosowania uproszczonej procedury kwalifikacyjnej dla byłych funkcjonariuszy Policji, którzy zdecydowali się powrócić do służby.

Zasada ogólna - granica 5 lat (i wyjątki)

3)Zasada ogólna - do Policji będą mogli zostać przyjęci byli funkcjonariusze, którzy złożyli podanie o przyjęcie do służby po upływie 5 lat od zwolnienia ze służby w Policji. Kandydaci ci będą musieli przejść również test sprawności fizycznej.

4) Wyjątki od ww. zasadyogólnej. Byli funkcjonariusze Policji, którzy posiadają stopień w korpusie co najmniej oficerów młodszych Policji – ze względu na nabyte kwalifikacje zawodowe, doświadczenie oraz kompetencje – będą podlegali skróconemu postępowaniu kwalifikacyjnemu. Dla tych kandydatów nie będzie cenzusu czasowego związanego z pozostawaniem poza służbą. Dodatkowo kandydaci nie będą przechodzili testu wiedzy, testu sprawności fizycznej oraz badania psychologicznego, w tym testu psychologicznego.

5) Osobna procedura kwalifikacyjna dla byłych funkcjonariuszy, którzy chcą być przyjęci do służby kontrterrorystycznej. Kandydaci ci będą zwolnieni z testu wiedzy.

6) Ułatwienia będą również dotyczyły powrotów do służby byłych funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Służba kontraktowa w Policji

Służba kontraktowa w Policja, to kolejna ścieżkę umożliwiającą wstąpienie do służby. Do służby kontraktowej wstępować będą mogli również emerytowani funkcjonariusze Policji, w tym funkcjonariusze innych służb.