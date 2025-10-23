Orban oskarża Polskę o zniszczenie polsko - węgierskiej przyjaźni

Premier Orban napisał we środę na Facebooku, że polski rząd chce unicestwić tysiącletnią przyjaźń polsko-węgierską, wspierając pod wpływem wojennej psychozy wysadzenie ropociągu Przyjaźń, podobnie jak zrobiono to z gazociągiem Nord Stream 2. Jego zdaniem naraziłoby to węgierskie rodziny na poważne straty finansowe. Nadal opowiadamy się za przyjaźnią naszych narodów - zaznaczył węgierski lider.

Reklama

Szef gabinetu politycznego węgierskiego premiera, Balazs Orban, komentując wcześniej w czwartek wpis Sikorskiego, napisał, że to „najciemniejszy wymiar histerii wojennej”. „Radosław Sikorski może dążyć do zniweczenia relacji polsko-węgierskich, ale chciałbym mu przypomnieć, że nasze narody łączy historyczna przyjaźń i jesteśmy krajami sojuszniczymi” - podkreślił węgierski polityk.

Wpis Radosława Sikorskiego

Szef polskiej dyplomacji napisał na platformie X, że „jest dumny z polskiego sądu, który orzekł, że sabotowanie najeźdźcy nie jest przestępstwem”. „Co więcej, mam nadzieję, że waszemu dzielnemu rodakowi, majorowi »Madziarowi«, uda się w końcu zniszczyć rurociąg naftowy, który zasila wojenną machinę Putina, a wy będziecie mogli dostawać ropę przez Chorwację” - oświadczył Sikorski.

Polski minister przywołał we wpisie postać dowódcy Sił Systemów Bezzałogowych Ukrainy (SBS) - majora Roberta Browdiego ps. „Madziar”, który jest Ukraińcem węgierskiego pochodzenia. MSZ Węgier zakazało Browdiemu wjazdu na Węgry i podróżowania po strefie Schengen po ukraińskich atakach na ropociąg Przyjaźń, którym na Węgry dostarczana jest rosyjska ropa naftowa.

Wpis Sikorskiego był reakcją na krytyczny post szefa węgierskiej dyplomacji Petera Szijjarto. Szef polskiego MSZ został we wtorek zapytany o planowane spotkanie prezydenta USA Donalda Trumpa z przywódcą Rosji Władimirem Putinem, które miało się odbyć w Budapeszcie oraz spekulacje, czy samolot Putina w drodze na Węgry mógłby przelecieć nad Polską. Szef polskiej dyplomacji odpowiedział, że „nie jesteśmy w stanie zagwarantować, że niezawisły sąd nie nakaże rządowi zatrzymać takiego samolotu, w celu doprowadzenia podejrzanego do trybunału w Hadze”.

Postać majora „Madziara” i ataki na ropociąg Przyjaźń

„Czy Radosław Sikorski mówi o niezależnym sądzie, który na polecenie (premiera) Donalda Tuska odmówił ekstradycji terrorysty, który wysadził Nord Stream 2?” - napisał na X Szijjarto, odnosząc się do decyzji Sądu Okręgowego w Warszawie, który w ubiegłym tygodniu odmówił wydania władzom niemieckim Ukraińca Wołodymyra Żurawlowa, a także nakazał jego niezwłoczne zwolnienie z aresztu.

Obywatel Ukrainy był poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania (ENA) wydanym przez niemiecki Federalny Trybunał Sprawiedliwości w Karlsruhe w związku z podejrzeniem sabotażu oraz zniszczenia rurociągu Nord Stream. Zatrzymano go we wrześniu w Polsce.

Z Budapesztu Jakub Bawołek (PAP)