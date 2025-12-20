Zaginięcie Polaka Karola Brożka z dwoma psami we Włoszech

Najnowsze wiadomości w sprawie poszukiwań Polaka, który zaginął 19 listopada 2025 r. wraz z dwoma psami w górach we Włoszech, w rejonie masywu Gran Sasso znajdują się na grupie na FB o nazwie „Searching for the missing in the mountains Karol Brożek, Pirat and Kraken.” Grupa skupia około 4 tys. osób, które wspierają poszukiwania.

Odnalezienie psa - Pirata

Na miejscu we Włoszech znajduje się siostra Karola, Diana Brożek. Dnia 13 grudnia kiedy dotarła z Polski w okolicę zaginięcia brata, odnalazł się jeden z poszukiwanych psów - Pirat.

Wychudzony i wycieńczony trafił na człowieka, który skojarzył go ze sprawą zaginionego Polaka. Okazało się, że na czerwonej obroży znajduje się napis „morskie psy”. Takie oznaczenia nosiły psy Karola Brożka. Polak zajmuje się wychowywaniem psów i jest znany w Trójmieście.

Poszukiwania Karola Brożka i Krakena

W dalszym ciągu trwają poszukiwania Karola Brożka i jego drugiego psa – Krakena:

Apel do Ambasady RP we Włoszech

W celu zintensyfikowania poszukiwań niezbędna jest interwencja Ambasaby RP i pilny kontakt z właściwymi włoskimi służbami (CNSAS, lokalne władze). Polacy piszą masowo z apelem o wystąpienie o intensyfikację poszukiwań w trybie pilnym, koordynację działań konsularnych oraz przekazanie jasnej informacji, jakie kroki są podejmowane i jakie planuje się kolejne działania.

Czas ma kluczowe znaczenie, a brak działań w tej chwili może mieć nieodwracalne konsekwencje. Obywatele RP oczekują, że w takiej sytuacji, jaką jest zagrożenia życia, Ambasada RP wykorzysta wszystkie dostępne kanały dyplomatyczne i instytucjonalne.

Społeczność jest zdeterminowana do dalszego nagłaśniania sprawy oraz kierowania indywidualnych próśb do instytucji odpowiedzialnych za ochronę obywateli RP za granicą. Konieczna jest natychmiastowa reakcja.