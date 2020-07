Władze Portugalii i Hiszpanii potwierdziły w piątek, że z powodu koronakryzysu w II kwartale br. doszło do największego w historii tych państw spadku PKB. W Portugalii w porównaniu do pierwszego kwartału br. wyniósł on 14,1 proc., a w Hiszpanii – 18,5 proc.

Piątkowa informacja Krajowego Urzędu Statystycznego Hiszpanii (INE) jest potwierdzeniem opublikowanych w środę przez niezależny urząd finansowy AIReF z Madrytu danych, z których wynikało, że okres kwiecień-czerwiec był najgorszy w historii dla PKB kraju, a przewidywany spadek tego wskaźnika sięgnie 20 proc. Jak zakomunikował INE, o ile w ujęciu kwartał do kwartału spadek PKB Hiszpanii w II kwartale 2020 r. wyniósł 18,5 proc., to w porównaniu z analogicznym okresem w 2019 r. był on jeszcze większy, osiągając 22,1 proc. Skutki "zamrożenia" gospodarki będą odczuwalne w kolejnych kwartałach. Oto prognozy ekonomistów Zobacz również “To największy spadek PKB we współczesnej historii naszego kraju” - podsumowało kierownictwo INE. W czwartek podczas wieczornej konferencji w Madrycie minister finansów Maria Jesus Montero poinformowała, że w czerwcu 2020 r. deficyt budżetowy Hiszpanii pogłębił się o 371 proc. w porównaniu do tego samego miesiąca 2019 r. Dodała, że o ile wydatki państwa w pierwszej połowie roku wyniosły 130 mld euro, to wpływy zaledwie 81 mld euro. Reklama O rekordowym spadku PKB będącego następstwem koronakryzysu poinformowały w piątek również władze Portugalii. Pomiędzy kwietniem a czerwcem 2020 r. PKB spadł o 14,1 proc. w porównaniu z pierwszym kwartałem, a w ujęciu rocznym o 16,5 proc. Władze Krajowego Urzędu Statystycznego w Lizbonie (INE) zaznaczyły, że do historycznego spadku PKB przyczyniło się głównie ograniczenie wydatków przez gospodarstwa domowe oraz redukcja realizowanych w kraju inwestycji.