"Dziś rozpoczynają się pierwsze w Wielkiej Brytanii szczepienia przeciwko Covid-19. Dziękuję naszej NHS (publicznej służbie zdrowia - PAP), wszystkim naukowcom, którzy tak ciężko pracowali nad tą szczepionką, wszystkim wolontariuszom - i wszystkim, którzy przestrzegali zasad, aby chronić innych. Razem to pokonamy" - napisał na Twitterze premier Boris Johnson.

Szef rządu, który odwiedził jeden ze szpitali w Londynie, powiedział, że było ekscytujące móc porozmawiać z 81-letnią Lynn tuż po tym, jak otrzymała szczepionkę. "To było naprawdę bardzo wzruszające usłyszeć, że robi to dla Wielkiej Brytanii. Ona chroni siebie i pomaga chronić cały kraj - i to się dzieje w całej Wielkiej Brytanii. W Szkocji, Irlandii Północnej, Walii i Anglii, ludzie po raz pierwszy dostają szczepionkę i stopniowo zrobi to wielką, wielką różnicę" - mówił Johnson.

"Czuję się dość wzruszony oglądając te sceny. To był raczej ciężki rok dla tak wielu ludzi i w końcu mamy swoją drogę wyjścia - nasze światło na końcu tunelu. Oglądając tam Margaret wydaje się, że to takie zwykłe ukłucie w ramię, ale to ochroni Margaret i ludzi wokół niej, a jeśli uda nam się to zrobić w ramach tego, co będzie jednym z największych programów w historii NHS, jeśli uda nam się to zrobić dla wszystkich, którzy są podatni na tę chorobę, wtedy będziemy mogli pójść dalej i wrócić do normalnego życia" - powiedział w stacji Sky News minister zdrowia Matt Hancock.

Wspomniana przez niego 90-letnia Margaret Keenan została we wtorek rano pierwszą osobą na świecie, którą zaszczepiono przeciw Covid-19 poza fazą testów. Historyczny zastrzyk miał miejsce w szpitalu w Coventry w środkowej Anglii.

Lider opozycyjnej Partii Pracy Keir Starmer nazwał rozpoczęcie szczepień "doniosłym dniem w naszej walce z Covid-19". "Na końcu tunelu jest światło. Ważne jest, abyśmy pozostali bezpieczni, postępując zgodnie z zaleceniami dotyczącymi zdrowia publicznego" - napisał na Twitterze.

"Dzisiaj jest naprawdę dobry dzień, aby pogratulować wszystkim zaangażowanym. To jest taka chwila radości. Mamy jeszcze długą drogę do przebycia, nie możemy opuścić gardy, ale to naprawdę dobry dzień" - napisał z kolei Jon Ashworth, odpowiednik ministra zdrowia w laburzystowskim gabinecie cieni.

"Trochę ściska mnie w gardle, oglądając to. Czuję, że to kamień milowy po ciężkim roku dla wszystkich. Również w Szkocji pierwsze szczepionki będą podawane dzisiaj" - napisała na Twitterze szefowa rządu Szkocji Nicola Sturgeon.

Szef rządu Walii Mark Drakeford powiedział w Sky News, że wprowadzenie szczepionki to "migotanie światła na końcu tego, co jest jeszcze długim i ciemnym tunelem". "To był naprawdę wspólny wysiłek czterech narodów i skupienie się na praktycznych aspektach dostarczenia szczepionki. Ale wciąż jesteśmy w uścisku globalnej pandemii. Szczepionka daje nam wszystkim nadzieję na inny rok 2021, ale droga stąd do tego miejsca jest nadal trudna i każdy musi odegrać swoją rolę" - mówił.

Wielka Brytania jest pierwszym państwem świata, które dopuściło do użytku stworzoną przez firmy Pfizer i BioNTech szczepionkę przeciw Covid-19. Brytyjski rząd zawarł umowę na zakup 40 milionów dawek szczepionki, co wystarczy dla 20 milionów osób, bo do zapewnienia ochrony potrzebne są dwie dawki przyjęte w odstępie 21 dni, ale zdecydowana większość zostanie dostarczona w przyszłym roku. W najbliższych dniach dostępnych będzie 800 tys. dawek szczepionki.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński (PAP)