Pierwsze dawki dostarczane regionowi przez COVAX pojawią się w lutym - powiedział dziennikarzom Yvan Hutin ze Światowej Organizacji Zdrowia.

Wschodni region śródziemnomorski WHO obejmuje kraje Bliskiego Wschodu, a także Afganistan, Pakistan, Somalię i Dżibuti.

Celem COVAX jest przyspieszenie rozwoju i produkcji szczepionek przeciwko Covid-19 oraz ich sprawiedliwa i równa dystrybucja do wszystkich krajów świata. Inicjatywa COVAX, zajmująca się dystrybucją szczepionek przeciw Covid-19 do uboższych krajów, chce do końca 2021 roku dostarczyć prawie 2,3 mld dawek preparatów - zapowiedział we wtorek szef współprowadzącej COVAX organizacji GAVI, Seth Berkley.

Jak przekazał, w ramach COVAX cena szczepionki firmy AstraZeneca będzie wynosiła 3 lub 4 dolary za dawkę, w zależności od kraju. Według niego program prowadzi też rozmowy na temat kontraktu z firmą Pfizer i ma nadzieję, że niedługo zostaną one zakończone.

GAVI to międzynarodowa koalicja zajmująca się pomaganiem w prowadzeniu programów szczepień w krajach o niskich dochodach; organizacja prowadzi program COVAX we współpracy z WHO. (PAP)

cyk/ ap/

arch.