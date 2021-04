W spotkaniu online, które odbyło się 28 kwietnia, uczestniczyło ponad 550 osób, w tym członkowie Zgromadzenia ze wszystkich regionów Kazachstanu, przewodniczący stowarzyszeń etniczno-kulturowych i wyznaniowych, deputowani do parlamentu, szefowie centralnych organów wykonawczych, przedstawiciele partii politycznych, organizacji pozarządowych, naukowcy, twórcy i dziennikarze.

– Różnorodność społeczeństwa to przewaga konkurencyjna Kazachstanu. Stworzony przez nas model relacji międzyetnicznych oparty jest na wiodących międzynarodowych standardach prawnych i jest dziś rozpoznawany na całym świecie. Domowa formuła pokoju i harmonii stała się sposobem na życie, moralnym imperatywem, bezcennym bogactwem i atutem naszego państwa – podkreślał w swoim przemówieniu Nursułtan Nazarbajew, dotychczasowy przewodniczący Zgromadzenia.

Kraj dla wszystkich

Nursułtan Nazarbajew, który sprawował urząd prezydenta przez prawie trzy dekady, przez cały ten czas podkreślał rolę Zgromadzenia Ludu Kazachstanu jako głównego gwaranta pokoju i stabilności w kraju. Organizacja wspiera dialog międzykulturowy, jest skutecznym narzędziem dyplomacji, a także przestrzenią do współpracy między państwem a społeczeństwem obywatelskim.

– Dzięki działalności Zgromadzenia w Kazachstanie ukształtował się szczególny model zaufania i tolerancji, solidarności i wzajemnego zrozumienia między wszystkimi grupami etnicznymi, także z mniejszością polską – przekonuje Natalia Dementiewa, posłanka Mażylisu, izby niższej parlamentu. - Kazachstan to kraj wielokulturowy i wielonarodowy. Przyjmuje każdego, kto chce mieszkać i pracować na tej ziemi. Narody Kazachstanu żyją pokojowo, we wzajemnym zrozumieniu i szacunku dla innej kultury, tradycji i zwyczajów – dodaje Natalia Dementiewa.

Jedność w różnorodności

Kiedy w 1991 roku Kazachstan uzyskał niepodległość ryzyko konfliktów międzyetnicznych było jednym z najbardziej krytycznych problemów dla poradzieckiego narodu, który odziedziczył czwarty co do wielkości arsenał nuklearny na świecie. Zdając sobie sprawę z tych zagrożeń, prezydent Nursułtan Nazarbajew przedstawił kluczowe idee nowej polityki w dziedzinie budowania narodu: zachowanie harmonii międzyetnicznej, różnorodności i równości wszystkich obywateli.

Dla wzmocnienia i wspierania międzykulturowego dialogu w 1995 roku powoł Zgromadzenie Ludu Kazachstanu, jedyną w swoim rodzaju organizację społeczeństwa obywatelskiego, zrzeszającą przedstawicieli wszystkich grup etnicznych.

Od tego czasu powstało kilka struktur publicznych Zgromadzenia: m.in. wspomniane już rady porozumienia publicznego, rady mediacyjne, klub dziennikarzy, rada ekspertów naukowych, ruch młodzieżowy czy stowarzyszenie przedsiębiorców. W 2007 roku organizacja zyskała status organu doradczego prezydenta. Wtedy też uzyskała prawo wyboru dziewięciu deputowanych do Mażylisu.

Polityka stosunków międzyetnicznych oraz umacniania pokoju i harmonii jest kontynuowana i rozwijana przez obecnego prezydenta kraju Kassym-Żomarta Tokajewa pod hasłem "Jedność narodu w jego różnorodności". Zgromadzenie Ludu Kazachstanu ma w tym odegrać ważną rolę.

– W szybko zmieniającym się świecie, który nadal jest świadkiem napięć religijnych i ksenofobicznych zachowań, jedność i zgoda między ludźmi stają się coraz ważniejsze – mówi Kassym-Żomart Tokajew.

Podczas 29. posiedzenia Zgromadzenia Ludu Kazachstanu Nursułtan Nazarbajew przekazał obecnemu prezydentowi przewodnictwo w organizacji. Wyzwania, przed jaki dziś stoi Zgromadzenie, to wypracowanie działań na rzecz pogłębiania procesów integracyjnych w społeczeństwie, a także umacnianie tolerancji i przeciwdziałanie ksenofobii wśród młodzieży.

5 zasad rozwoju społeczeństwa

Społeczeństwo Kazachstanu rozwija się według pięciu zasad. Pierwsza mówi o tym, że różnorodność etniczna, wyznaniowa i językowa jest głównym bogactwem kraju. Druga odnosi się do tego, że państwo świadomie stwarza warunki do rozwoju kultur i języków poszczególnych grup etnicznych. Pozostałe zasady przypominają o tym, że tolerancja i odpowiedzialność są najważniejszymi wartościami narodu.

– Co ważne, doświadczenie i polityka Kazachstanu w zakresie utrzymania pokoju i harmonii pomiędzy różnymi grupami etnicznymi i religijnymi jest przedmiotem autentycznego zainteresowania międzynarodowych organizacji i innych państw – przekonuje Aiman ​​Zhussupowa, ekspertka Instytutu Światowej Ekonomii i Polityki Fundacji Nursułtana Nazarbajewa.

Wysiłki Kazachstanu na rzecz wzmocnienia jedności narodu docenia ONZ i OBWE. Zgromadzenie Ludu Kazachstanu utrzymuje też formalne kontakty z Wysokim Komisarzem OBWE ds. Mniejszości Narodowych, Centrum Globalnego Dialogu i Współpracy oraz strukturami państwowymi i niepaństwowymi wielu krajów. Co więcej, we Francji w 2008 roku powstała podobna organizacja –Europejska Rada ds. Tolerancji i Pojednania, monitorująca stan tolerancji w Europie. ECTR przygotowuje praktyczne zalecenia dla rządów i organizacji międzynarodowych w celu poprawy stosunków międzyreligijnych i międzyetnicznych na kontynencie.

Wieloetniczność uznawana jest w Kazachstanie za najwyższą wartość. A zachowanie harmonii międzyetnicznej jest postrzegane jako podstawowy warunek rozwoju wielokulturowego kraju.

Począwszy od 1996 roku 1 maja w Kazachstanie obchodzi się Dzień Jedności Narodów. Święto to symbolizuje przyjaźń i wzajemne zrozumienie między wszystkimi grupami etnicznymi żyjącymi w kraju. Jest też doskonałą okazją do tego, by poznać historię i zwyczaje innych narodów, a także zagłębić się we własnej kulturze i tradycji.