W niedzielę premier Morawiecki rozpoczął wizytę w Wilnie, gdzie spotkał się z szefową litewskiego rządu Ingridą Simonyte.

Premier na konferencji prasowej mówił o współpracy polsko-litewskiej, która układa się bardzo dobrze. "Na każdym polu mianownikiem tej dobrej współpracy niech będzie bezpieczeństwo naszych dwóch państw" - podkreślił.

Ocenił, że ta współpraca "nie bierze się wyłącznie z chłodnej kalkulacji, ale również z naszej wspólnej historii". Przypomniał, że ta historia sięga "wspaniałych czasów Konstytucji 3 Maja i dużo głębiej".

"Zaglądamy tam nie tylko po to, żeby sięgnąć do lamusa historii, ale wiemy doskonale, że w tej części Europy nasza współpraca na różnych polach jest absolutnie kluczowa dla utrzymania stabilności i wzrostu dobrobytu zarówno w Polsce, jak i na Litwie" - powiedział Morawiecki.

Premier zapewnił, że Polska i Litwa obserwują to co się na Białorusi i na Ukrainie. "Rozmawialiśmy z panią premier o tych tematach bardzo wnikliwie, ponieważ to nasze bezpośrednie sąsiedztwo (...) To obszar szczególnie wrażliwy, niestety - trzeba to mocno powiedzieć - z punktu widzenia imperialistycznej polityki rosyjskiej. Dlatego wspieramy Ukrainę i Białorusinów w ich walce o demokrację, w ich walce o wolność. Poprawa sytuacji na Wschodzie jest miarą naszego realizmu i dlatego kontekst NATO i Unii Europejskiej jest tutaj absolutnie pierwszoplanowy. Twardo stoimy na bazie obrony zasad prawa międzynarodowego i stabilności oraz integralności państw w tej części Europy i w ogóle na świecie" - zapełnił premier.

Premier Litwy: Mocny głos Polski i Litwy jest potrzebny do rozwoju demokracji na wschodzie Europy

Mocny głos Polski i Litwy oraz ścisła koordynacja działań są potrzebne do rozwoju demokracji i wolności w sąsiedztwie Europy - zaznaczyła w niedzielę premier Litwy Ingrida Simonyte, która wspólnie z premierem Mateuszem Morawieckim złożyła wizytę w Domu Kultury Polskiej w Wilnie.

Premierzy Litwy i Polski uczestniczyli w niedzielę w uroczystości podpisania aktu erekcyjnego dotyczącego rozbudowy Domu Kultury Polskiej oraz nowej siedziby TVP Wilno.

"W każdym domu bywają również spory, ale jestem tu dziś po to, aby raz jeszcze zaprosić do otwartej dyskusji na wszelkie tematy. Nie wątpię, że życzliwa współpraca pomoże osiągnąć wzajemne zaufanie" - mówiła szefowa litewskiego rządu.

Zwróciła uwagę, że w poniedziałek obchodzona będzie 230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja. "Litwa i Polska na przestrzeni stuleci osiągnęły wiele wspólnych zwycięstw, czasami były też porażki. Nauczyliśmy się, że silniejsi jesteśmy tylko będąc razem" - podkreśliła.

Premier Litwy oświadczyła też, że wspólnie z szefem polskiego rządu zdecydowali o kontynuowaniu aktywnej pracy na rzecz pielęgnowania polsko-litewskich stosunków oraz wzmocnienia strategicznego partnerstwa.

"Mocny głos Polski i Litwy oraz ścisła koordynacja działań są również potrzebne do rozwoju demokracji i wolności w sąsiedztwie Europy. Mam nadzieję, że naród Białoruski, oraz wspólnoty polska i litewska w tym kraju jak najszybciej doczekają się tego dnia, kiedy same będą mogły tworzyć własną przyszłość" - podkreśliła.

Litewska premier złożyła również życzenia pracownikom TVP Wilno; wskazała, że różnorodność mediów jest niezwykle potrzebna w obliczu fałszywych, propagandowych wiadomości ze Wschodu. (PAP)