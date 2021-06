"Chcę, abyście wiedzieli, że w ciągu kilku dni ... być może już jutro, prezydent ogłosi bardziej szczegółowo plan, który przygotował, aby rozprowadzić 80 milionów szczepionek na całym świecie" – stwierdził Blinken.

Przebywający w Kostaryce szef amerykańskiej dyplomacji podkreślił, że amerykański plan dystrybucji będzie skoordynowany z programem wymiany szczepionek COVAX i oparty na potrzebach "bez żadnych politycznych ograniczeń".

Program COVAX, jest kierowany wspólnie przez Gavi - Sojusz na rzecz Szczepionek i Szczepień, Koalicję na rzecz innowacji dotyczących gotowości na wypadek wystąpienia epidemii (CEPI) oraz Światową Organizację Zdrowia (WHO).

"W tym czasie będziemy bardzo intensywnie pracować nad zwiększeniem zdolności produkcyjnych w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie, abyśmy mogli pokonać wirusa i być liderem w szczepieniach na świecie" – zapowiedział Blinken.

Jak dodał, tempo szczepień zaledwie kilka tygodni temu wskazywało, że 70-80 proc. ludzi na świecie nie będzie zaszczepionych do 2024 roku.

"Możemy to przyspieszyć, zamierzamy to przyspieszyć. Myślę, że mamy możliwość zrobienia tego do końca przyszłego roku" – ocenił szef amerykańskiej dyplomacji.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski (PAP)

