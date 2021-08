Jedna czwarta Amerykanów uważa, że były prezydent Donald Trump ponosi „znaczną część odpowiedzialności” za to, że Afganistan został przejęty przez talibów i to zanim jeszcze zakończono wycofywanie wojsk amerykańskich – podaje redakcja Statista. W lutym 2020 roku Trump i talibowie podpisali porozumienie o wycofaniu wszystkich wojsk USA i NATO w 2021 roku. Obecny prezydent Joe Biden, który dotrzymał tego zobowiązania, został uznany przez 36 proc. respondentów za osobę w „dużym stopniu odpowiedzialną” za rozwój sytuacji w Afganistanie, co oznacza, że zdaniem sporej części osób nie powinien on był dotrzymać obietnicy swojego poprzednika.

W sumie 86 proc. i 72 proc. respondentów stwierdziło, że Biden i Trump ponoszą część winy za przejęcie władzy przez talibów.

Tylko 37 proc. uczestników sondażu wyraziło dezaprobatę dla wycofania się USA z Afganistanu w 2021 roku. 55 proc. z nich stwierdziło, że wojska powinny zostać, a 70 proc. uznaje, że należało lepiej przeprowadzić operację wycofania. Ponadto 67 proc. uważało, że Joe Biden nie miał jasnego planu ewakuacji amerykańskich cywilów z kraju. 81 proc. respondentów stwierdziło, że tłumacze i inni lokalni współpracownicy amerykańskiego wojska i rządu powinni otrzymać pomoc w przyjeździe do USA.