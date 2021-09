Hiszpańskie siły powietrzne stacjonują w litewskiej bazie w Szawlach w ramach NATO-wskiej misji nadzorowania przestrzeni powietrznej nad krajami bałtyckimi. Celem misji jest udzielenie wsparcia Estonii, Łotwie i Litwie, które nie mają własnych samolotów myśliwskich pozwalających na monitorowanie ich terytorium na granicy z Rosją.

Podczas NATO-wskich operacji siły międzynarodowe reagują na prawdziwe alarmy (Alpha Scramble), w celu zidentyfikowania rosyjskich samolotów latających z naruszeniem przepisów lotnictwa międzynarodowego. Do sytuacji alarmowych najczęściej dochodzi, kiedy samoloty latają z Rosji kontynentalnej do Kaliningradu na granicy międzynarodowej przestrzeni powietrznej. Według Bayardo Abos Alvareza-Buizy, nie naruszają one przestrzeni krajów bałtyckich, co oznaczałoby agresję wobec NATO, jednak nie spełniają wymagań przewidzianych przez przepisy międzynarodowe.

Jeden z alarmów Alpha Scramble został ogłoszony w lipcu podczas wspólnej konferencji prasowej hiszpańskiego premiera Pedro Sancheza i litewskiego prezydenta Gitanasa Nausedy w bazie lotniczej w Szawlach na północy Litwy. Konferencja dotyczyła współpracy wojskowej obu krajów w ramach NATO. Dwa rosyjskie Su-24 wystartowały z obwodu kaliningradzkiego i miały wyłączone transpondery pokładowe, przez co nie były widoczne dla radarów. Rosyjscy piloci nie przedstawili planu lotu ani nie utrzymywali łączności radiowej z regionalnym centrum kontroli ruchu.

Bayardo Abos Alvarez–Buiza poinformował, że dwa hiszpańskie myśliwce zostały wtedy poderwane do lotu w dziewięć minut od ogłoszenia alarmu, mniej niż ustanowione przez NATO maksymalnie 15 minut na odpowiedź.

Od 2016 r. hiszpańskie siły powietrzne przeprowadziły 161 akcji Alpha Scramble w ramach misji Baltic Air Policing - poinformowała agencja Europa Press w niedzielę, powołując się na źródła rządowe. Hiszpania bierze udział w operacjach nadzoru Bałtyku od 2004 r., a w sposób ciągły od 2014 r.