Francuska administracja skarbowa ma korzystać m.in. z danych firmy Google - podaje telewizja. Oprogramowanie, korzystając ze zdjęć, ma automatycznie porównywać to, co się na nich znajduje z tym, co zostało zawarte w deklaracji podatkowej. Zdobyte w ten sposób informacje mają być przesyłane do urzędu.

Mechanizm z użyciem zdjęć satelitarnych sprawdził się już wcześniej w departamencie Alpy Nadmorskie na południowym wschodzie kraju. W kilka tygodni wykryto tam 3000 niezgłoszonych w zeznaniu podatkowym prywatnych basenów.

BMF TV podało, że jednym z atutów nowego rozwiązania są oszczędności. Zdjęcia satelitarne automatyzują proces wykrywania nieuczciwych podatników.

Nie wszystkim zaproponowany pomysł się podoba. Związki zawodowe zrzeszające pracowników urzędów podatkowych zarzucają rozwiązaniu "dehumanizację" ich zawodu - przekazała francuska telewizja.

Podobne rozwiązania z użyciem nowoczesnej technologii, np. dronów, w służbie urzędów podatkowych stosowane są już m.in. w Hiszpanii, Szwajcarii, czy Argentynie.