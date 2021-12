Jak stwierdziła, Verrall, wszystko po to, by stworzyć “pokolenie wolne od dymu”. „To historyczny dzień” – dodała. Wśród przedstawionych propozycji znalazł się również pomysł ws. ograniczenia liczby sprzedawców detalicznych upoważnionych do sprzedaży tytoniu. Dodatkowo jest też zapowiedź ws. obniżenia poziomu nikotyny we wszystkich produktach.

Jeśli projekt zostanie zrealizowany, osoby urodzone po 2008 roku nigdy nie będą mogły kupować papierosów ani wyrobów tytoniowych w Nowej Zelandii. W planach prawo ma wejść w życie w przyszłym roku – informuje BBC.

„Palenie papierosów zabija każdego dnia 14 Nowozelandczyków"

Władze szacują, że nowe przepisy (od ich wejścia w życie) mają zmniejszyć o połowę wskaźniki ws. palenia papierosów w Nowej Zelandii w ciągu 10 lat.

Palenie papierosów przyczynia się do śmierci około 5000 osób rocznie w Nowej Zelandii (to jedna z głównych przyczyn zgonów, którym można zapobiec). Czterech na pięciu palaczy zaczęło palić przed 18. rokiem życia – wynika z rządowych danych.

„Palenie papierosów zabija każdego dnia 14 Nowozelandczyków, a dwóch na trzech palaczy umrze w wyniku palenia” – zaznaczył w oświadczeniu prezes Nowozelandzkiego Stowarzyszenia Medycznego Alistair Humphrey.

Przedstawiciele służby zdrowia z zadowoleniem przyjęli zapowiedź ws. walki z przemysłem tytoniowym. Z kolei przedstawiciele handlu detalicznego wyrazili zaniepokojenie wpływem na ich działalność. Dodatkowo ostrzegają przed pojawieniem się czarnego rynku.

Rząd: Czas na bardziej rygorystyczne środki

Z przedstawionych przez rząd danych wynika, że obecnie 11,6 proc. wszystkich Nowozelandczyków w wieku powyżej 15 lat pali papierosy.

Z kolei wśród dorosłych rdzennych Maorysów ten poziom wynosi do 29 proc. Władze już zapowiedziały, że skonsultują się z maoryską grupą zadaniową ds. zdrowia w nadchodzących miesiącach przed wprowadzeniem przepisów do parlamentu w czerwcu przyszłego roku. Według planów przepisy mają wejść w życie do końca 2022 r.

Kolejne przepisy mają być wprowadzane etapami. Od 2024 r. – zmniejszenie liczby autoryzowanych sprzedawców, w 2025 r – zmniejszenie zapotrzebowania na nikotynę oraz od 2027r. – stworzenie generacji „wolnej od dymu papierosowego”.

Zdaniem rządu Nowej Zelandii przyszedł czas na bardziej rygorystyczne środki, aby osiągnąć cel – by do 2025 r. mniej niż 5 proc. populacji paliło codziennie papierosy.

Jak przypomina Reuters, bardziej surowe środki wprowadził Bhutan (państwo śródlądowe w Azji Południowej), gdzie sprzedaż papierosów jest całkowicie zakazana. Z kolei Australia była pierwszym krajem na świecie, który w 2012 roku wprowadził jednolite opakowanie wyrobów tytoniowych (pozbawione m.in. znaków towarowych oraz logotypów).